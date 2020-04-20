Житомирская область: ущерб от пожаров оценивают в 25 млн гривен

Власть готовит компенсации для тех, кто потерял имущество из-за пожара в Житомирской области

Фото: ГСЧС

Власть готовит компенсации для тех, кто потерял имущество из-за пожара в Житомирской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт президента Украины.

Из-за пожара в Житомирской области местные власти осуществляет предварительный подсчет ущерба, нанесенного местным жителям, а Кабинет Министров рассмотрит вопрос компенсации этих убытков уже на текущей неделе.

"Эту помощь нужно будет предоставить из резервного фонда. Если люди потеряли дома, им нужны стройматериалы, надо посмотреть, что необходимо – и помочь. Государство должно поддерживать граждан в такой сложный период", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Президенту доложили, что, по предварительным данным, в результате чрезвычайной ситуации было эвакуировано около полусотни человек. Ориентировочная сумма ущерба составляет 25 млн грн. Много сгоревших домов были пустыми.

Жертв среди населения нет.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что причиной массового распространения пожаров стали нарушения правил пожарной безопасности. Изменения законодательства по мерам противопожарной безопасности помогут предотвратить подобные ситуации в будущем.

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