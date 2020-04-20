Житомирская область: ущерб от пожаров оценивают в 25 млн гривен
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт президента Украины.
Из-за пожара в Житомирской области местные власти осуществляет предварительный подсчет ущерба, нанесенного местным жителям, а Кабинет Министров рассмотрит вопрос компенсации этих убытков уже на текущей неделе.
"Эту помощь нужно будет предоставить из резервного фонда. Если люди потеряли дома, им нужны стройматериалы, надо посмотреть, что необходимо – и помочь. Государство должно поддерживать граждан в такой сложный период", – подчеркнул Владимир Зеленский.
Президенту доложили, что, по предварительным данным, в результате чрезвычайной ситуации было эвакуировано около полусотни человек. Ориентировочная сумма ущерба составляет 25 млн грн. Много сгоревших домов были пустыми.
Жертв среди населения нет.
Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что причиной массового распространения пожаров стали нарушения правил пожарной безопасности. Изменения законодательства по мерам противопожарной безопасности помогут предотвратить подобные ситуации в будущем.
Напомним, в Чернобыле и Житомирской области до сих пор тушат пожары (ФОТО, ВИДЕО). Угрозы объекту Укрытия, хранилищу радиационных отходов и другим критическим объектам Зоны отчуждения нет.
Кто причастен к пожарам на Житомирщине? В СНБО считают, что леса в Житомирской области подожгли и к этому могут быть причастны местные фермеры.
Леса на Житомирщине могли поджечь, - МВД. Лесные пожары, которые сейчас бушуют в Житомирской области, могли стать следствием умышленного поджога.
В Чернобыле возобновились пожары. В Чернобыльской зоне отчуждения спасатели борятся с 4 новыми очагами возгорания.
Штрафом не отделаетесь, - Аваков о поджогах в Чернобыле. Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу, а всех, кто что-то знает о поджогах, просят обратиться в полицию.
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