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Ирина Федоляк Журналист info@regionews.ua
20 апреля 2020, 12:28 13

Штрафом не отделаетесь, - Аваков о поджогах в Чернобыле

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20 апреля 2020, 12:28 13
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Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу, а всех, кто что-то знает о поджогах, просят обратится в полицию
Фото: страница Арсена Авакова в Facebook
Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу, а всех, кто что-то знает о поджогах, просят обратится в полицию

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

Министр сообщает: вчера во время вечернего мониторингового облета в Чернобыльской зоне, обнаружили четыре "феномена" на площади около 100 м (речь о возгорании). Хорошо, что удалось быстро их потушить.

"Чудовищно сухая зима – уровень воды в экосистеме ушел вниз на 1,5-2 метра. Лесная, особенно хвойная подстилка легко уязвима для пожара. Высохли торфяники и это особая проблема. И все это, конечно, возможность для негодяев и провокаторов. Кто-то хочет подпортить жизнь в стране, кто-то спрятать огнем свои грязные делишки. Мы это очень ясно понимаем. И мириться не намерены - принимаем меры", - акцентирует Аваков.

Он также просит всех, кто располагает хоть какой-то информацией, позвонить в полицию.

"Конечно, полиция уже занимается этим и другими инцидентами. Создал специальную группу МВС, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу. Но какие ж негодники. Тысячи наших не спят сутками, хватают пыль и радиацию. А кто-то из-за угла... Ух попадетесь! А попадетесь точно! И штрафом уже не отделаетесь", - говорится в сообщении.

Пасха ж уже закончилась? Ругаться можно?... Сначала по делу - о пожарах в Житомирской обл. и Чернобыльской...

Опубліковано Arsen Avakov Понеділок, 20 квітня 2020 р.

Напомним, в Чернобыле и Житомирской области до сих пор тушат пожары (ФОТО, ВИДЕО). Угрозы объекту Укрытия, хранилищу радиационных отходов и другим критическим объектам Зоны отчуждения нет.

В Чернобыле возобновились пожары. В Чернобыльской зоне отчуждения спасатели борятся с 4 новыми очагами возгорания.


поджог пожар Аваков Чернобыль
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