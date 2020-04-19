Леса на Житомирщине могли поджечь - МВД

Лесные пожары, которые сейчас бушуют в Житомирской области, могли стать следствием умышленного поджога

Фото: Национальная полиция

Лесные пожары, которые сейчас бушуют в Житомирской области, могли стать следствием умышленного поджога

Об этом на заседании оперативного штаба в Овруче заявив министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщают RegioNews.

"в Первую очередь пожары возникли вследствие сильного суховию, который оборвал электропровода. Однако, мы имеем некоторые факты, которые дают основания считать, что был умышленный поджог. Именно поэтому сегодня в Житомирской области работает группа специалистов МВД, которую возглавляет мой советник генерал Владислав Бухарєв. Ведется следствие”, - сказал Арсен Аваков.

Министр добавил, что за последние три дня правоохранители задержали несколько человек, которых поймали на поджогах травы и мусора вдоль леса.

Глава ГСЧС Николай Чечеткин отметил, что 16 апреля на территории Житомирской области продолжается пожар. Она охватила территорию 4 090 гектар. На данный момент над ликвидацией пожара работает более 1055 человек личного состава, это как спасатели, так и работники Гослесагентства и более 100 единиц техники.

За сутки пожарные успели локализовать 5 крупных пожаров, еще 4 - в состоянии ликвидации.

Напомним, что 16 апреля украинская столица утонула в едком черном дыме. Через двое суток, 18 апреля, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ухудшение экологической ситуации в Киеве спровоцировали пожары в Житомирской области.

Как писали RegioNews ранее, показатель загрязненности воздуха в Киеве после пожаров в лесных массивах и пылевой бури снизился по сравнению с 18 апреля. Теперь Киев занимает 10-е место по уровню загрязнения воздуха с индексом 96.