В Чернобыле возобновились пожары: что известно

В Чернобыльской зоне отчуждения спасатели борются с 4 новыми очагами возгорания

Фото с Facebook-страницы

В Чернобыльской зоне отчуждения спасатели борются с 4 новыми очагами возгорания

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на официальную информацию ГСЧС.

По состоянию на 18:00 18 апреля подразделения ГСЧС помогают Госагентству по управлению Зоной отчуждения бороться с пожарами на территории Корогодского, Лубянского, Паришивского, Дитятковского и Денисовицкого лесничеств.

Спасатели говорят о том, что сейчас тлеют пеньки, остатки древесины и торфяники. К работе уже привлекли тяжелую инженерную технику ГСЧС и 5 путепрокладчики ВСУ. Опасности для объекта "Укрытие” и хранилища ядерных отходов нет.

Тем временем спасатели Днепропетровской области оказали посильную помощь коллегам с Киевской области. В Зону отчуждения направили 149 человек личного состава и 41 единицу техники для того. чтобы помочь справиться с лесными пожарами. Об этом на Facebook-странице сообщил начальник ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области Андрей Кульбач.

Напомним, что в Чернобыльской зоне отчуждения с 4 апреля спасатели борются с масштабными лесными пожарами. 14 апреля огонь удалось потушить - в регионе прошли дожди, которые и помогли людям. Но несколькими днями позже и-за ветренной погоды лесные массивы снова оказались в огне.

Как писали RegioNews ранее, 15 апреля жители Запорожской области пожаловались на то, что в их сторону. движется облако загрязненного воздуха, образовавшейся в рузультаты пожаров в Чернобыльской зоне.