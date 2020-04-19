В Чернобыле возобновились пожары: что известно
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на официальную информацию ГСЧС.
По состоянию на 18:00 18 апреля подразделения ГСЧС помогают Госагентству по управлению Зоной отчуждения бороться с пожарами на территории Корогодского, Лубянского, Паришивского, Дитятковского и Денисовицкого лесничеств.
Спасатели говорят о том, что сейчас тлеют пеньки, остатки древесины и торфяники. К работе уже привлекли тяжелую инженерную технику ГСЧС и 5 путепрокладчики ВСУ. Опасности для объекта "Укрытие” и хранилища ядерных отходов нет.
Тем временем спасатели Днепропетровской области оказали посильную помощь коллегам с Киевской области. В Зону отчуждения направили 149 человек личного состава и 41 единицу техники для того. чтобы помочь справиться с лесными пожарами. Об этом на Facebook-странице сообщил начальник ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области Андрей Кульбач.
Напомним, что в Чернобыльской зоне отчуждения с 4 апреля спасатели борются с масштабными лесными пожарами. 14 апреля огонь удалось потушить - в регионе прошли дожди, которые и помогли людям. Но несколькими днями позже и-за ветренной погоды лесные массивы снова оказались в огне.
Как писали RegioNews ранее, 15 апреля жители Запорожской области пожаловались на то, что в их сторону. движется облако загрязненного воздуха, образовавшейся в рузультаты пожаров в Чернобыльской зоне.
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