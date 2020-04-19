Украина в огне: в зону бедствия отправили вертолеты и поезд (видео)
Об этом 19 апреля на брифинге сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук, передают RegioNews.
Сейчас огнеборцы пытаются потушить 4 очага пожаров: вблизи населенных пунктов Корогод, Рассоха, Кривая Гора и Рудьки.
В лесных массивах работает техника ГСЧС, ВСУ и Нацгвардии. На место событий прибыла пожарная авиация в составе 3 вертолетов.
"От ГСЧС для тушения лесных пожаров на территории Зоны отчуждения привлечено более 570 человек и 112 единиц. техники, а также дополнительно направлены сводные отряды из семи областей, общей численностью 500 человек и более 60 ед. техники”,- прокомментировал ситуацию Владимир Демчук.
В Житомирской области на утро 19 апреля в Словечанском, Бережестском и Выступовицком лесничествах проводятся мероприятия по тушению 9 очагов горения и тления травы и лесной подстилки как по периметру, так и внутри ячеек, где есть возможность доступа для личного состава и техники. Для ликвидации пожаров привлекли 960 человек и свыше 150 единиц техники, из них от ГСЧС 185 человек и 43 единицы техники в том числе 3 пожарных самолета ГСЧС, кроме того привлечены пожарный поезд Укрзализныци.
Напомним, что в Чернобыльской зоне отчуждения с 4 апреля спасатели борются с масштабными лесными пожарами. 14 апреля огонь удалось потушить - в регионе прошли дожди, которые и помогли людям. Но несколькими днями позже из-за ветренной погоды лесные массивы снова оказались в огне.
Апрель 2020 года у жителей Украины будет ассоциироваться в будущем не только с карантином вызванных пандемией, а еще и одной из крупнейших экологических катастроф в стране – десятидневным пожаром в Чернобыльской зоне отчуждения. Огонь уничтожил 12 заброшенных сел и подошел к хранилищу ядерных отходов
Как писали RegioNews ранее, в Чернобыльской зоне отчуждения спасатели борются с 4 новыми очагами возгорания.
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