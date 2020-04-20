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Ирина Федоляк Журналист info@regionews.ua
20 апреля 2020, 11:35 12

В Чернобыле и Житомирской области до сих пор тушат пожары (ФОТО, ВИДЕО)

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20 апреля 2020, 11:35 12
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Угрозы объекту Укрытия, хранилищу радиационных отходов и другим критическим объектам Зоны отчуждения нет
Фото, видео: ГСЧС
Угрозы объекту Укрытия, хранилищу радиационных отходов и другим критическим объектам Зоны отчуждения нет

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

Киевская область

По состоянию на 07 часов 20 апреля в Зоне отчуждения продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию четырех очагов в селах Корогод, Рассоха, Кривая Гора и Рудьки – Буряковка - тление пеньков, остатков древесины и двух торфяников.

Инженерной техникой создано 405 км минерализованных полос.

К тушению пожаров привлечено 1322 человек и 292 единицы техники, в том числе три вертолета, которым 19 апреля осуществлено 93 сброса 186 тонн воды.

Житомирская область

По состоянию на 7 часов 20 апреля силами ГСЧС предоставляется помощь работникам лесхозов на территории четырех лесных хозяйств ДП "Овруцкое ЛГ", "Овруцкое СЛГ", "Словечанское ЛГ" и "Словечанский лесхоз АПК" по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пней и древесины. Остается 9 очагов горения, из которых 5 локализованы, а на 4 очагах продолжаются работы по ограничению их распространения.

Силами ГСЧС совместно с лесными хозяйствами не допущено уничтожение зданий и сооружений в шести населенных пунктах: пгт. Первомайский, селах Выступовичи, Рудня, Дивошин, Слобода и Ясинец. В отселенных населенных пунктах Острова, Личманы, Средняя Рудня, Нижняя Рудня и Верхняя Рудня огнем уничтожено 39 зданий, отдельные из которых самовольно использовались населением как дачные участки, спасено 45 зданий.

К тушению привлечено 963 человек и 157 единиц техники, в том числе три самолета АН-32П, которым 19 апреля произошло 15 сброс 120 тонн воды.

Напомним, что в Чернобыльской зоне отчуждения с 4 апреля спасатели борятся с масштабными лесными пожарами. 14 апреля огонь удалось потушить - в регионе прошли дожди, которые и помогли людям. Но несколькими днями позже и-за ветренной погоды лесные массивы снова оказались в огне.


Чернобыль пожар ГСЧС ликвидация
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