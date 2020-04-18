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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
18 апреля 2020, 17:58 14

Пожары вокруг Киева носят характер массовых умышленных поджогов - Геращенко

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18 апреля 2020, 17:58 14
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Массовые пожары в Киевской и Житомирской областях могут быть вызваны искусственно для дестабилизации ситуации в Украине
Фото: ГСЧС
Массовые пожары в Киевской и Житомирской областях могут быть вызваны искусственно для дестабилизации ситуации в Украине

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает RegioNews.

По его словам, география очагов пожаров совпадает с направлениями ветровых потоков.

Подозрение вызывает и тот факт, что пожары, которые начались в Чернобыльской зоне к северу от Киева, а затем продолжились в Житомирской области на северо-запад от Киева, наложились на устойчивый северо-западный ветер, уносящий продукты горения в сторону столицы, - сообщил Геращенко .

Он добавил, что массовых лесных пожаров нет в Беларуси, которая находится в той же климатической ситуации, а также на юг, восток и запад от Киева, и в других регионах украинского Полесья, в частности в Ровенской области.

Геращенко призвал быть бдительными и о всех подозрительных лицах, занимающихся сжиганием сухой травы, сообщать в полицию.

Призываю всех ответственных граждан фиксировать номера подозрительных транспортных средств и фотографировать личности лиц, возможно причастных к поджогам лесов вокруг Киева и немедленно сообщайте об этом в полицию, - отметил замминистра.

Напомним, 16 апреля из-за пожара в Житомирской области и Зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, Киев накрыло пылевое облако и наблюдался серьезный уровень загрязнения воздуха.

18 апреля в Киеве при норме в 50 показатели уровня загрязнения воздуха бьют все рекорды, в столице Украины продолжают фиксировать самый загрязненный в мире воздух.


Киев пожар МВД Житомирская область Антон Геращенко
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