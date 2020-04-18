Пожары вокруг Киева носят характер массовых умышленных поджогов - Геращенко
Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает RegioNews.
По его словам, география очагов пожаров совпадает с направлениями ветровых потоков.
Подозрение вызывает и тот факт, что пожары, которые начались в Чернобыльской зоне к северу от Киева, а затем продолжились в Житомирской области на северо-запад от Киева, наложились на устойчивый северо-западный ветер, уносящий продукты горения в сторону столицы, - сообщил Геращенко .
Он добавил, что массовых лесных пожаров нет в Беларуси, которая находится в той же климатической ситуации, а также на юг, восток и запад от Киева, и в других регионах украинского Полесья, в частности в Ровенской области.
Геращенко призвал быть бдительными и о всех подозрительных лицах, занимающихся сжиганием сухой травы, сообщать в полицию.
Призываю всех ответственных граждан фиксировать номера подозрительных транспортных средств и фотографировать личности лиц, возможно причастных к поджогам лесов вокруг Киева и немедленно сообщайте об этом в полицию, - отметил замминистра.
Напомним, 16 апреля из-за пожара в Житомирской области и Зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, Киев накрыло пылевое облако и наблюдался серьезный уровень загрязнения воздуха.
18 апреля в Киеве при норме в 50 показатели уровня загрязнения воздуха бьют все рекорды, в столице Украины продолжают фиксировать самый загрязненный в мире воздух.
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