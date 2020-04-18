Пожары вокруг Киева носят характер массовых умышленных поджогов - Геращенко

Массовые пожары в Киевской и Житомирской областях могут быть вызваны искусственно для дестабилизации ситуации в Украине

Фото: ГСЧС

Массовые пожары в Киевской и Житомирской областях могут быть вызваны искусственно для дестабилизации ситуации в Украине

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает RegioNews. По его словам, география очагов пожаров совпадает с направлениями ветровых потоков. Подозрение вызывает и тот факт, что пожары, которые начались в Чернобыльской зоне к северу от Киева, а затем продолжились в Житомирской области на северо-запад от Киева, наложились на устойчивый северо-западный ветер, уносящий продукты горения в сторону столицы, - сообщил Геращенко . Он добавил, что массовых лесных пожаров нет в Беларуси, которая находится в той же климатической ситуации, а также на юг, восток и запад от Киева, и в других регионах украинского Полесья, в частности в Ровенской области. Геращенко призвал быть бдительными и о всех подозрительных лицах, занимающихся сжиганием сухой травы, сообщать в полицию. Призываю всех ответственных граждан фиксировать номера подозрительных транспортных средств и фотографировать личности лиц, возможно причастных к поджогам лесов вокруг Киева и немедленно сообщайте об этом в полицию, - отметил замминистра. Напомним, 16 апреля из-за пожара в Житомирской области и Зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, Киев накрыло пылевое облако и наблюдался серьезный уровень загрязнения воздуха. 18 апреля в Киеве при норме в 50 показатели уровня загрязнения воздуха бьют все рекорды, в столице Украины продолжают фиксировать самый загрязненный в мире воздух.

.