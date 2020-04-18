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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
18 апреля 2020, 14:43 39

Пожарный апокалипсис: от Зеленского требуют созвать заседание СНБО

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18 апреля 2020, 14:43 39
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Народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев призвал президента Украины немедленно созвать СНБО из-за масштабных пожаров в Киевской и Житомирской областях
Фото: Виталий Юшкевич
Народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев призвал президента Украины немедленно созвать СНБО из-за масштабных пожаров в Киевской и Житомирской областях

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

По мнению народного депутата, причиной пожаров может быть не только халатность, но и целенаправленные диверсии.

Киев уже который день в дыму. Киевская и Житомирская области так же. Уровень загрязнения воздуха превышает предельно допустимые границы в пять-шесть раз. И это есть не только следствие глупости тех, кто выкуривает траву на полях. Судя по количеству источников возгорания, объемов и вообще картины происходящего, - не исключено, что некоторые поджоги совершаются умышленно. Особенно в зоне отчуждения, - предполагает Арьев.

Он также отметил, что существенное превышение уровня опасных веществ в воздухе грозит значительными осложнениями в развитии эпидемии коронавируса.

К сожалению, украинская власть пока должным образом не среагировала на ту опасность, которая существует сегодня. Опасность в том числе от возможных диверсионных действий. Надо немедленно созвать Совет национальной безопасности и обороны, - отметил Арьев.

Он призвал президента Зеленского немедленно отреагировать на угрозы, связанные с пожарами.

На необходимости созыва СНБО и принятии решительных действий делает акцент бывший народный депутат и активист Игорь Луценко.

В Facebook он опубликовал карту, которая показывает, что пожары бушуют только в Украине и останавливаются строго на границе с соседней Беларусью. По мнению Луценко, эта карта - портрет эффективности государства.

Именно механизм СНБО придумали для того, чтобы в экстремальных ситуациях - а нынешняя ситуация есть именно такой, где огромные пожары наложились на эпидемию - заседать, вводить чрезвычайные меры, которые мобилизуют все части исполнительной власти и интегрируют все другие ветви власти в единый процесс, - пишет он .

Луценко отметил, что СНБО может и должна давать, через определенную процедуру, команду всем государственным учреждениям, а также предположил, что преодолеть стихию можно путем привлечения сил Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины на ликвидацию пожара.

Напомним, 17 апреля в Овручском районе Житомирской области в нескольких селах вспыхнули пожары после того, как местные крестьяне устроили уборку на кладбищах, в том числе сжигая мусор.

Площадь лесных пожаров составила около 4 тысяч гектаров, сильный ветер и сухая погода не позволяют обуздать стихию.


СНБО Владимир Зеленский пожар кризис Европейская солидарность
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