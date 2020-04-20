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Ірина Федоляк Журналіст info@regionews.ua
20 квітня 2020, 18:09 3

Житомирщина: збитки від пожеж оцінюють у 25 млн гривень

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20 квітня 2020, 18:09 3
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Влада готує компенсації для тих, хто втратив майно через пожежі у Житомирській області
Фото: ДСНС
Влада готує компенсації для тих, хто втратив майно через пожежі у Житомирській області

Про це інформує RegioNews із посиланням на сайт президента України.

Через пожежі на Житомирщині місцева влада здійснює попередній підрахунок збитків, завданих місцевим мешканцям, а Кабінет Міністрів розгляне питання компенсації цих збитків уже на поточному тижні.

"Цю допомогу потрібно буде надати з резервного фонду. Якщо люди втратили будинки, їм потрібні будматеріали, треба подивитися, що необхідно – і допомогти. Держава має підтримувати громадян у такий складний період", – наголосив Володимир Зеленський.

Президенту доповіли, що, за попередніми даними, внаслідок надзвичайної ситуації було відселено близько півсотні людей. Орієнтовна сума збитків становить 25 млн грн. Багато згорілих будинків були порожніми.

Жертв серед населення немає.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що причиною масового поширення пожеж стали порушення правил пожежної безпеки. Зміни законодавства щодо заходів протипожежної безпеки допоможуть запобігти подібним ситуаціям у майбутньому.

Нагадаємо, у Чорнобилі і Житомирській області досі гасять пожежі (ФОТО, ВІДЕО). Загрози об'єкту Укриття, сховищу радіаційних відходів та іншим критичним об'єктам Зони відчуження немає.

Хто причетний до пожеж на Житомирщині? В РНБО вважають, що ліси у Житомирській області підпалили і до цього можуть бути причетні місцеві фермери.

Ліси на Житомирщині могли підпалити, - МВС. Лісові пожежі, які зараз вирують в Житомирській області, могли стати наслідком умисного підпалу.

У Чорнобилі поновилися пожежі. У Чорнобильській зоні відчуження рятувальники борються з 4 новими осередками займання.

Штрафом не відбудетесь, - Аваков про підпали в Чорнобилі. Нацгвардія розпочала антидиверсійну операцію в лісі, а всіх, хто щось знає про підпали, просять звернутися в поліцію.


ліквідація пожежа збитки Житомирська область
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