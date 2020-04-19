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Александра Василенко журналист info@regionews.ua
19 апреля 2020, 18:23 30

Кто причастен к пожарам в Житомирской области: версия СНБО

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19 апреля 2020, 18:23 30
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Леса в Житомирской области подожгли и к этому могут быть причастны местные фермеры
Фото: ГСЧС Украины
Леса в Житомирской области подожгли и к этому могут быть причастны местные фермеры

Такую версию выдвинул секретарь СНБО Алексей Данилов на личной Facebook-странице, пишут RegioNews.

"Находились в рабочей командировке в Овруцком районе Житомирской области, изучали ситуацию, связанную с пожарами. На совещании рассматривался в частности вопрос ответственности собственников земли, которые могут иметь отношение к возникновению поджогов. Выводы не заставят себя ждать”, - написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны.

Тем временем глава ОПУ Андрей Ермак сообщил, что сотрудники ГСЧС сейчас работают на трех основных направлениях: район села Выступовичи, села Первомайское и села Текловка, а также на отдельных участках Народичского спецлесгоспа.

Напомним, что 16 апреля украинская столица утонула в едком черном дыме. Через двое суток, 18 апреля, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ухудшение экологической ситуации в Киеве спровоцировали пожары в Житомирской области.

Как писали RegioNews ранее, на заседание оперативного штаба в Овруче министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о том, что лесные пожары, которые сейчас бушуют в Житомирской области, могли стать следствием умышленного поджога.


пожар лес экология СНБО Житомир ОПУ
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