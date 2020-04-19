Кто причастен к пожарам в Житомирской области: версия СНБО
Такую версию выдвинул секретарь СНБО Алексей Данилов на личной Facebook-странице, пишут RegioNews.
"Находились в рабочей командировке в Овруцком районе Житомирской области, изучали ситуацию, связанную с пожарами. На совещании рассматривался в частности вопрос ответственности собственников земли, которые могут иметь отношение к возникновению поджогов. Выводы не заставят себя ждать”, - написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны.
Тем временем глава ОПУ Андрей Ермак сообщил, что сотрудники ГСЧС сейчас работают на трех основных направлениях: район села Выступовичи, села Первомайское и села Текловка, а также на отдельных участках Народичского спецлесгоспа.
Напомним, что 16 апреля украинская столица утонула в едком черном дыме. Через двое суток, 18 апреля, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ухудшение экологической ситуации в Киеве спровоцировали пожары в Житомирской области.
Как писали RegioNews ранее, на заседание оперативного штаба в Овруче министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о том, что лесные пожары, которые сейчас бушуют в Житомирской области, могли стать следствием умышленного поджога.
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