В Киеве за сутки обнаружили еще 56 больных коронавирусом

Во вторник, 14 апреля в столице насчитывается 551 случай коронавирусной болезни COVID-19, в течение суток обнаружили 56 новых случаев инфицирования

Фото: Telegram

Во вторник, 14 апреля в столице насчитывается 551 случай коронавирусной болезни COVID-19, в течение суток обнаружили 56 новых случаев инфицирования

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

По его словам, заболели 26 женщин в возрасте от 26 до 74 лет, 24 мужчины в возрасте от 21 до 82 лет и 6 детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Один человек умер. 11 пациентов были госпитализированы, остальные находятся на самоизоляции.

За сутки больше всего больных обнаружили в Дарницком районе (18). За ним идет Деснянский (9) и Печерский (7).

В Оболонском районе заболело 5 человек, по 4 новых больных обнаружили в Шевченковском и Днепровском районах, трое - в Голосеевском, и по 2 случая коронавируса зафиксировали в Соломенском, Святошинском и Подольском районах.

Кличко отметил, что по результатам работы медицинских бригад в Киево-Печерской лавре, было обследовано 230 служителей и 68 студентов духовной семинарии.

Кличко уверяет, что среди них больных не обнаружили. Он также сообщил, что двое из них госпитализированы, еще один отказался от госпитализации.

По словам мэра города, полиция и Нацгвардия контролируют входы и выходы с территории лавры, там установили 4 поста.

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10 апреля сообщалось, что за все время эпидемии коронавируса COVID-19 в Украине заболевание диагностировали у 334 медицинских работников.

По состоянию на 14 апреля в Украине насчитывается 3372 больных коронавирусом, за минувшие сутки обнаружили 270 новых случаев заболевания COVID-19.