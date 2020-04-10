В Украине уже 334 медика заразились коронавирусом
Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире телеканала "Интер", передает RegioNews.
"Действительно, у нас из 2 тысяч 203 заболеваний сегодня 334 медицинских работника", - сказал он.
По словам министра, украинская власть ежедневно занимается тем, чтобы обеспечить медиков средствами индивидуальной защиты.
"Каждый день прилетают самолеты с десятками, сотнями тысяч как респираторов, так и костюмами биозащиты, очками - все это сразу поставляется в больницы", - отметил он.
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Напомним, в Херсонской области коронавирусом заболело 12 медиков, 202 находятся на самоизоляции.
По состоянию на утро 10 апреля, в Украине зафиксировано 2203 случаи COVID-19.
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