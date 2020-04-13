В Чернобыльской зоне пожары продолжаются уже десять суток
Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.
Отмечается, что эпицентром лесных пожаров является территория Корогодского, Котовского и Денисовецького лесничеств.
Над ликвидацией стихии работают подразделения ДСНС, продолжается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами.
Известно, что привлечено 366 спасателей и 88 единиц техники, к тушению привлечены 3 самолета АН-32П и 3 вертолета, которые вчера, 12 апреля совершили 143 сбросы воды, а именно 370 тонн.
Напомним, в Чернобыле не могут потушить лесной пожар в зоне отчуждения.
5 апреля стало известно, что в Чернобыльской зоне пожар охватил более 100 гектаров территории, ухудшился радиационный фон.
9 апреля из поселка Полесского граждан эвакуированы, перекрыты два КПП
Злоумышленником, по вине которого огнем уничтожено 5 га Котовского лесничества на территории зоны отчуждения, оказался 27-летний житель села Раговка.
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