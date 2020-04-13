09:12  13 апреля
Рада планирует отсеивать поправки до "антиколомойского" закона
09:50  13 апреля
Количество больных коронавирусом в Украине возросло до 3102
14:29  12 апреля
Украинским ученым обещают миллион долларов за вакцину от коронавируса
UA | RU
UA | RU
13 апреля 2020, 09:42 1

В Чернобыльской зоне пожары продолжаются уже десять суток

Читайте також
українською мовою
13 апреля 2020, 09:42 1
Читайте також українською мовою
По состоянию на понедельник, 13 апреля в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС в Киевской и Житомирской областях продолжается крупный пожар
Фото: Facebook
По состоянию на понедельник, 13 апреля в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС в Киевской и Житомирской областях продолжается крупный пожар

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что эпицентром лесных пожаров является территория Корогодского, Котовского и Денисовецького лесничеств.

Над ликвидацией стихии работают подразделения ДСНС, продолжается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами.

Известно, что привлечено 366 спасателей и 88 единиц техники, к тушению привлечены 3 самолета АН-32П и 3 вертолета, которые вчера, 12 апреля совершили 143 сбросы воды, а именно 370 тонн.

Напомним, в Чернобыле не могут потушить лесной пожар в зоне отчуждения.

5 апреля стало известно, что в Чернобыльской зоне пожар охватил более 100 гектаров территории, ухудшился радиационный фон.

9 апреля из поселка Полесского граждан эвакуированы, перекрыты два КПП

Злоумышленником, по вине которого огнем уничтожено 5 га Котовского лесничества на территории зоны отчуждения, оказался 27-летний житель села Раговка.


Чернобыль пожар Киевская область ГСЧС
Горели здания и взрывались бочки с горючим: ровенским спасателям с трудом удалось потушить пожар в монастыре
12 апреля 2020, 17:49
В Ровенской области горит монастырь: неизвестные устроили пожар прямо во время службы
12 апреля 2020, 12:19
Масштабный пожар в Чернобыльской зоне: продолжает гореть трава
12 апреля 2020, 10:58
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
12 апреля 2020, 19:08
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
09 апреля 2020, 13:07
ОП вмешался в выборы главного медицинского чиновника в Ровенской области
09 апреля 2020, 18:33
Люди Чернышова в КОГА заблокировали покупку аппаратов ИВЛ
08 апреля 2020, 17:53
Министр Чернышев работает в интересах застройщиков Вавриша и Исаенко - СМИ
07 апреля 2020, 17:49
Черновцы, Харьков и Одесса оказались самыми коррумпированными городами Украины
07 апреля 2020, 11:49
Последние Популярные
Александр Хорсуненко
Ирина Федоляк
Инна Усачева
Все блоги »
Уроки сделаны, а знаний нет. Как украинские школьники учатся на карантине
10 апреля 2020, 12:10
Черкасская область: кто контролирует 80% автовокзалов региона
09 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Все видео »
Ахметов Ринат
Куратор по борьбе с COVID-19 в Ивано-Франковской, Львовской, Донецкой и Луганской областях
Косюк Юрий
Куратор Винницкой и Черкасской областей по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »