В Чернобыльской зоне пожары продолжаются уже десять суток

По состоянию на понедельник, 13 апреля в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС в Киевской и Житомирской областях продолжается крупный пожар

Фото: Facebook

По состоянию на понедельник, 13 апреля в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС в Киевской и Житомирской областях продолжается крупный пожар

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