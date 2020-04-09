В Чернобыльской зоне перекрыты контрольно-пропускные пункты "Полесское" и "Овруч", эвакуировали граждан, проживающих в поселке Полесское

Фото: ГСЧС Украины

В Чернобыльской зоне перекрыты контрольно-пропускные пункты "Полесское" и "Овруч", эвакуировали граждан, проживающих в поселке Полесское

Об этом сообщает сайт ГСЧС Украины, пишет RegioNews.

По словам начальника отдела полиции зоны ЧАЭС Яна Обжелянського, на территорию пгт Полесское ограничен проезд.

"Полицией приняты меры по эвакуации граждан, проживающих в пгт. Полесское, в настоящее время их эвакуировали. На территорию ограничен проезд, перекрыты контрольно-пропускные пункты: "Полесское" и "Овруч", - сказал он.

По данным ГСЧС Украины, 9 апреля в зоне отчуждения и безусловного отселения продолжается тушение пожаров на территории Денисовецького, Котовского и Корогодского лесничества.

Наблюдается тление сухой травы и лесной подстилки отдельными очагами.

К тушению привлечено 326 пожарных и 84 единицы техники, в том числе 3 вертолета и 3 самолета.

Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (м. Киев – 0,013 мР/час, Киевская область – в пределах 0,012 мР/час. при допустимом фоне 0,05 мР/ч).

В зоне отчуждения и безусловного отселения уровни мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменились (г. Чернобыль – 0,021 мР/час., на КДП Дитятки 0,01 мР/час. при контрольно допустимом уровне до 0,055 мг/ч).

Напомним, в Чернобыле не могут потушить лесной пожар в зоне отчуждения.

5 апреля стало известно, что в Чернобыльской зоне пожар охватил более 100 гектаров территории, ухудшился радиационный фон.

Злоумышленником, по вине которого огнем уничтожено 5 га Котовского лесничества на территории зоны отчуждения, оказался 27-летний житель села Раговка.