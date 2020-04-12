Масштабный пожар в Чернобыльской зоне: продолжает гореть трава
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.
Как и ранее наблюдается тление травяного настила отдельными очагами на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств.
Сообщается, что пожар тушат 353 человек и 89 единиц техники.
"Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений. В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровни мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменились (г. Чернобыль - 0,020 мР/ч., на КДП Дитятки 0,01 мР/ч при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/ч)", - говорится в сообщении.
Напомним, что 5 апреля в Чернобыльской зоне пожар охватил более 100 гектаров территории, ухудшился радиационный фон.
9 апреля из поселка Полесского граждан эвакуированы, перекрыты два КПП
Злоумышленником, по вине которого огнем уничтожено 5 га Котовского лесничества на территории зоны отчуждения, оказался 27-летний житель села Раговка.
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