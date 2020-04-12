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12 апреля 2020, 12:19 106

В Ровенской области горит монастырь: неизвестные устроили пожар прямо во время службы

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12 апреля 2020, 12:19 106
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В Ровенской области горит здание монастыря Свято-Успенского мужского монастыря епархии УПЦ
Фото: Facebook
В Ровенской области горит здание монастыря Свято-Успенского мужского монастыря епархии УПЦ

Об этом сообщил на собственной странице в Facebook глава Здолбуновского районного совета Олег Дацюк, сообщает RegioNews.

Монастырь находится в селе Липки, что в Гощанском районе. По словам Дацюка, горят хозяйственные постройки.

Как сообщает издание VSE, пожар вспыхнул около десяти часов утра прямо во время службы. Подсобное помещение подожгли неизвестные.Огонь уже начал доходить до церкви.

Сейчас на месте работают спасатели.


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