В Чонобильський зоне продолжает расширяться крупный пожар

7 апреля во второй половине дня в разы увеличилась площадь пожара в зоне обязательного отселения вокруг Чернобыльской АЭС, к ее ликвидации привлекли вертолеты и технику из других областей

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7 апреля во второй половине дня в разы увеличилась площадь пожара в зоне обязательного отселения вокруг Чернобыльской АЭС, к ее ликвидации привлекли вертолеты и технику из других областей

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киевской области, передает RegioNews. Известно, что из-за порывов ветра площадь пожара на территории Котовского лесничества уже охватила 35 гектаров территории, тогда как утром она составляла 10 гектаров. К ликвидации возгорания привлекли 2 вертолета Ми-8 и пожарные самолеты АН-32П, которые осуществляют сбросы воды. Спасатели также перебрасывают персонал и технику из Житомирской области. По данным ГСЧС, в Киеве и области радиационный фон не превышает естественных фоновых значений. Однако по данным Telegram-бота "Качество воздуха в Киеве", в столице зафиксировали рекордный уровень загрязнения воздуха. При максимально допустимом показателе в 50 в Киеве и области, в среднем, уровень загрязнения достиг более 100. Также в связи с пожарами в Чернобыльской зоне и вокруг столицы с 31 марта по 6 апреля работники Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского зафиксировали резкое увеличение в воздухе формальдегида, диоксида азота и диоксида серы. При этом синоптики отметили, что в ближайшие дни метеорологические условия не будут способствовать рассеиванию вредных примесей в атмосфере. Напомним, 5 апреля стало известно, что в Чернобыльской зоне пожар охватил более 100 гектаров территории, из-за чего ухудшился радиационный фон. Злоумышленником, по вине которого огнем уничтожено 5 га Котовского лесничества на территории зоны отчуждения, оказался 27-летний житель села Раговка.

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