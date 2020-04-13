У Чорнобильській зоні пожежі тривають вже десять діб
Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.
Зазначається, що епіцентром лісових пожеж є територія Корогодського, Котовського і Денисовецького лісництв.
Над ліквідацією стихії працюють підрозділи ДСНС, триває горіння трав’яного настилу та лісової підстилки окремими осередками.
Відомо, що залучено 366 рятувальників та 88 одиниць техніки, до гасіння залучено 3 літаки АН-32П та 3 вертольоти, які вчора, 12 квітня здійснили 143 скиди води, а саме 370 тон.
Нагадаємо, у Чорнобилі не можуть загасити лісову пожежу у зоні відчуження.
5 квітня стало відомо, що в Чорнобильській зоні пожежа охопила понад 100 гектарів території, через що погіршився радіаційний фон.
9 квітня, з селища Поліського евакуйовано громадян, перекриті два КПП
Зловмисником, за вини якого вогнем знищено 5 га Котовського лісництва на території зони відчуження, виявився 27-річний житель села Рагівка.
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