Горели здания и взрывались бочки с горючим: ровенским спасателям с трудом удалось потушить пожар в монастыре

В Ровенской области спасателям удалось потушить пожар хозяйственной постройки Свято-Успенского мужского монастыря

Фото: ГСЧС

В Ровенской области спасателям удалось потушить пожар хозяйственной постройки Свято-Успенского мужского монастыря

Об этом RegioNews сообщили в пресс-служб ГСЧС области.

Отмечается, что на вызов было направлено пять дежурных пожарно-спасательных отделений из пгт Гоща, г. Ровно и г. Корца.

Кроме пожара в хозяйственной постройке, на территории монастыря взорвалось пять двохсотлитровых бочек с горючим.

"Была серьезная угроза уничтожения огнем склада, где хранились канистры и бочки с горюче-смазочными материалами. Огнеборцы сразу направили на защиту склада огнетушащие вещества. Отдельно спасатели отогнали на безопасное расстояние из гаражей два трактора и грузовой автомобиль, а из одного из горящих зданий вынесли три газовых баллона, которые от высокой температуры могли взорваться", - говорится в сообщении.

Спасателям пришлось работать в сложных условиях с практически нулевой видимостью. Однако пожар удалось потушить, сам Монастырь огнем не повреждено. Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются.