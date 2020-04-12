Горели здания и взрывались бочки с горючим: ровенским спасателям с трудом удалось потушить пожар в монастыре
Об этом RegioNews сообщили в пресс-служб ГСЧС области.
Отмечается, что на вызов было направлено пять дежурных пожарно-спасательных отделений из пгт Гоща, г. Ровно и г. Корца.
Кроме пожара в хозяйственной постройке, на территории монастыря взорвалось пять двохсотлитровых бочек с горючим.
"Была серьезная угроза уничтожения огнем склада, где хранились канистры и бочки с горюче-смазочными материалами. Огнеборцы сразу направили на защиту склада огнетушащие вещества. Отдельно спасатели отогнали на безопасное расстояние из гаражей два трактора и грузовой автомобиль, а из одного из горящих зданий вынесли три газовых баллона, которые от высокой температуры могли взорваться", - говорится в сообщении.
Спасателям пришлось работать в сложных условиях с практически нулевой видимостью. Однако пожар удалось потушить, сам Монастырь огнем не повреждено. Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются.
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