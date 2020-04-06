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06 апреля 2020, 17:05 37

Ради забавы: полиция установила поджигателя в Чернобыльской зоне

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06 апреля 2020, 17:05 37
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В Киевской области злоумышленником, по вине которого огнем уничтожено 5 га Котовского лесничества на территории зоны отчуждения, оказался 27-летний житель села Раговка
Фото: скрин с видео
В Киевской области злоумышленником, по вине которого огнем уничтожено 5 га Котовского лесничества на территории зоны отчуждения, оказался 27-летний житель села Раговка

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на главное управление Национальной полиции в Киевской области.

"Как пояснил полицейским молодой человек, он ради забавы в трех местах поджег мусор и траву. После чего огонь ветром перекинуло дальше, и он уже не смог справиться и потушить костер", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 245 (уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения мужчине. Ведется следствие.

Как сообщили спасатели, по состоянию на 12:00 понедельника, 6 апреля, в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения продолжается мероприятия по ликвидации двух очагов пожаров, а именно:

- между с. Владимировка и с. Октябрьское Котовского лесничества на площади около 20 га. К тушению привлечены 124 человек и 28 ед. техники;

- вблизи с. Раговка Котовского лесничества (41 квартал) на площади около 5 га. К тушению привлечено 14 человек и 4 ед. техники.

Напомним, 5 апреля стало известно, что в Чернобыльской зоне пожар охватил более 100 гектаров территории, из-за чего ухудшился радиационный фон.


поджог пожар полиция Чернобыль Киевская область
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