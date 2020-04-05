В Чернобыле масштабный пожар. Повысился радиационный фон (ВИДЕО)

В Чернобыльской зоне пожар охватил более 100 га. Следовательно ухудшился радиационный фон

Фото: УНИАН

В Чернобыльской зоне пожар охватил более 100 га. Следовательно ухудшился радиационный фон

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу в. и.о. председателя Государственной экологической инспекции, народного депутата 7-го и 8-го созыва Егора Фирсова Facebook.

"Огнеборцы продолжают бороться с пожаром, который возник в Чернобыльской зоне. Ситуация сложная. Огонь распространился в Чернобильской зоне на 20 гектаров, но в общем горит более 100 гектаров. Как это сейчас часто бывает, сначала кто-то поджег траву, а затем огонь перекинулся и на деревья", - пишет чиновник.

По словам Фирсова, в центре пожара радиация выше нормы. На видео видно, что показания прибора составляют 2,3 при норме 0,14. Такая ситуация только в очаге пожара.

Пожарные продолжают бороться с пожаром, который возник в Чернобыльской зоне. Ситуация сложная. Огонь распространился на... Опубликовано Егором Фирсовым Воскресенье, 5 апреля 2020 г.

"Проблема поджогов травы несознательными гражданами весной и осенью у нас давно уже стоит очень остро. Впрочем, штраф за такое нарушение до сих пор составляет лишь 175 грн. И каждый год мы видим одну и ту же картину - во всех регионах горят поля, камыши, леса", - говорится в сообщении.

На первом же заседании парламента депутаты должны существенно поднять штрафы за поджог травы. За отсутствие маски сейчас могут наказать на 17 тысяч гривен. А за поджог, который может забрать чью-то жизнь, как недавно произошло в Житомирской области, штраф мизерный. Штрафы за поджоги должны быть увеличены в 50-100 раз, отмечает чиновник.

В ГСЧС Украина сообщение о пожаре в Зоне отчуждения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества получили 4 апреля в 13:22. По состоянию на 13:30 5 апреля продолжается тушение двух очагов.

Первый между с. Владимировка и с. Октябрьское Котовского лесничества на площади около 20 га. К тушению привлечены 124 человек и 28 единиц техники, в том числе 2 самолета АН – 32П и вертолет МИ - 8.

Авиацией ГСЧС осуществлено 17 сбросов воды - 64 тонны.

Второй вблизи с. Раговка Котовского лесничества на площади около 5 га. К тушению привлечено 14 человек и 4 единицы техники.

Радиационный фон в пределах нормы, уверяют спасатели.

"ОО Громада-Березняки" в Facebook сообщило, что сегодня в Киеве зафиксировано очень вредный уровень загрязнения воздуха.

"Возможно, это связано с пожаром в Чернобыльской зоне. Настоятельно рекомендуем оставаться дома и плотно закрыть окна", - говорится в сообщении.