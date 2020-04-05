В Чернобыле масштабный пожар. Повысился радиационный фон (ВИДЕО)
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу в. и.о. председателя Государственной экологической инспекции, народного депутата 7-го и 8-го созыва Егора Фирсова Facebook.
"Огнеборцы продолжают бороться с пожаром, который возник в Чернобыльской зоне. Ситуация сложная. Огонь распространился в Чернобильской зоне на 20 гектаров, но в общем горит более 100 гектаров. Как это сейчас часто бывает, сначала кто-то поджег траву, а затем огонь перекинулся и на деревья", - пишет чиновник.
По словам Фирсова, в центре пожара радиация выше нормы. На видео видно, что показания прибора составляют 2,3 при норме 0,14. Такая ситуация только в очаге пожара.
Пожарные продолжают бороться с пожаром, который возник в Чернобыльской зоне. Ситуация сложная. Огонь распространился на...Опубликовано Егором Фирсовым Воскресенье, 5 апреля 2020 г.
"Проблема поджогов травы несознательными гражданами весной и осенью у нас давно уже стоит очень остро. Впрочем, штраф за такое нарушение до сих пор составляет лишь 175 грн. И каждый год мы видим одну и ту же картину - во всех регионах горят поля, камыши, леса", - говорится в сообщении.
На первом же заседании парламента депутаты должны существенно поднять штрафы за поджог травы. За отсутствие маски сейчас могут наказать на 17 тысяч гривен. А за поджог, который может забрать чью-то жизнь, как недавно произошло в Житомирской области, штраф мизерный. Штрафы за поджоги должны быть увеличены в 50-100 раз, отмечает чиновник.
В ГСЧС Украина сообщение о пожаре в Зоне отчуждения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества получили 4 апреля в 13:22. По состоянию на 13:30 5 апреля продолжается тушение двух очагов.
Первый между с. Владимировка и с. Октябрьское Котовского лесничества на площади около 20 га. К тушению привлечены 124 человек и 28 единиц техники, в том числе 2 самолета АН – 32П и вертолет МИ - 8.
Авиацией ГСЧС осуществлено 17 сбросов воды - 64 тонны.
Второй вблизи с. Раговка Котовского лесничества на площади около 5 га. К тушению привлечено 14 человек и 4 единицы техники.
Радиационный фон в пределах нормы, уверяют спасатели.
"ОО Громада-Березняки" в Facebook сообщило, что сегодня в Киеве зафиксировано очень вредный уровень загрязнения воздуха.
"Возможно, это связано с пожаром в Чернобыльской зоне. Настоятельно рекомендуем оставаться дома и плотно закрыть окна", - говорится в сообщении.
Сегодня в Киеве зафиксирован очень вредный уровень загрязнения воздуха! Возможно, это связано с пожаром в Чернобыльской...Опубликовано ГО "Громада - Березняки" Воскресенье, 5 апреля 2020 г.
- 18:29 05 апреля Куда все девается, - Корбан о медпомощи в Днепре
- 17:59 05 апреля Буковина: у двух детей в реанимационном отделении подозревают COVID-19
- 17:35 05 апреля В Запорожье будет работать весь общественный транспорт
- 17:03 05 апреля В центре Киева огнем повреждены линии связи Укртелекома
- 16:29 05 апреля Ивано-Франковск: трех умерших проверяют на COVID-19
- 15:56 05 апреля В Чернобыле масштабный пожар. Повысился радиационный фон (ВИДЕО)
- 19:00 04 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:09 31 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 20:22 31 марта "Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака
- 14:00 31 марта Коронавирусная лихорадка: кто сменит Каспрука в Черновцах
- 12:30 30 марта Кировоградский гамбит: как местные бизнесмены разыграли между собой полуторамиллионный тендер
- 16:00 01 апреля Коронабизнес, или Кто получит медицинский бюджет Ровенщины?