В Киевской области количество больных коронавирусом возросло до 121

8 апреля в Киевской области количество инфицированных вирусной инфекцией COVID-19 увеличилось на 24 новых случая, таким образом в области 121 заболевший

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8 апреля в Киевской области количество инфицированных вирусной инфекцией COVID-19 увеличилось на 24 новых случая, таким образом в области 121 заболевший

Об этом сообщает пресс служба Киевской областной государственной администрации, передает RegioNews.

Больше всего больных - 33 человека, зафиксировано в Обуховском р-не (пгт Козин - 19 с. Романков - 3, Украинка - 6, Обухов - 5), а также 30 в Киево-Святошинском р-не (с. Гатное - 5, с. Лесники - 4, г.. Вишневое - 3, Боярка - 3, с. Софиевская Борщаговка - 5).

8 больных в Борисполе, 5 - в г. Буча, 9 - в г. Ирпень, 3 - в г. Фастов, 4 - в Броварском районе, 5 - в г. Вышгород, 4 - в г. Белая Церковь, 4 - в г. Бровары.

Заболело также 7 детей. Выздоровели - 4 человека, умерло - 5 новых случаев за сутки нет.

Возрастное распределение больных выглядит следующим образом:

0-10 лет - 5,8%;

11-20 лет - 1,6%;

21-30 лет - 13.2%;

31-40 лет - 19%;

41-50 лет - 27,3%;

51-60 лет - 22,3%;

61-70 лет - 6,6%;

70 лет - 4,2%.

475 человек проверяют на наличие коронавируса, больше всего в Киево-Святошинском (111) и Обуховском (77) районах. Установлено медицинское наблюдение за 1356 контактными лицами.

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Напомним, по состоянию на 8 апреля в Украине зафиксировано 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

По данным МВД, пик эпидемии коронавирус в Украине ожидается между 15 и 25 апреля, что карантин в стране может быть продлен до 15 мая.