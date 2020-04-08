В Киевской области количество больных коронавирусом возросло до 121
Об этом сообщает пресс служба Киевской областной государственной администрации, передает RegioNews.
Больше всего больных - 33 человека, зафиксировано в Обуховском р-не (пгт Козин - 19 с. Романков - 3, Украинка - 6, Обухов - 5), а также 30 в Киево-Святошинском р-не (с. Гатное - 5, с. Лесники - 4, г.. Вишневое - 3, Боярка - 3, с. Софиевская Борщаговка - 5).
8 больных в Борисполе, 5 - в г. Буча, 9 - в г. Ирпень, 3 - в г. Фастов, 4 - в Броварском районе, 5 - в г. Вышгород, 4 - в г. Белая Церковь, 4 - в г. Бровары.
Заболело также 7 детей. Выздоровели - 4 человека, умерло - 5 новых случаев за сутки нет.
Возрастное распределение больных выглядит следующим образом:
0-10 лет - 5,8%;
11-20 лет - 1,6%;
21-30 лет - 13.2%;
31-40 лет - 19%;
41-50 лет - 27,3%;
51-60 лет - 22,3%;
61-70 лет - 6,6%;
70 лет - 4,2%.
475 человек проверяют на наличие коронавируса, больше всего в Киево-Святошинском (111) и Обуховском (77) районах. Установлено медицинское наблюдение за 1356 контактными лицами.
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Напомним, по состоянию на 8 апреля в Украине зафиксировано 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
По данным МВД, пик эпидемии коронавирус в Украине ожидается между 15 и 25 апреля, что карантин в стране может быть продлен до 15 мая.
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