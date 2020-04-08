В Донецкой области коронавирус продолжает "собирать урожай”
Об этом RegioNews сообщают со ссылкой на главу Донецкой ОГА Павла Кириленко.
Сейчас известно об 11 инфицированных коронавирусом жителей Донетчины. За последние сутки на больничные койки попали 78-летняя жительница Дружковки и 27-летняя жительница Мирнограда. Их анализы направили в вирусологическую лабораторию Донецкого областного центра профилактики и борьбы со СПИДом в Славянске. Тесты показали положительный результат на наличие коронавируса. После этого пожилую женщину госпитализировали в инфекционную больницу в городе Константиновка.
Напомним, что 6 апреля именно в Дружковке зафиксировали первую смерть от атипичной пневмонии на территории свободной от оккупации Донецкой области. Там болезнь не преодолел 84-летний мужчина.
Несмотря на это, 8 марта стало известно о первом случае выздоровления от коронавируса в регионе. Атипичную пневмонию преодолела жительница Бахмута.
Как писали RegioNews ранее, 8 апреля стало известно о первой смерти от COVID-19 в оккупированной пророссийскими боевиками Амвросеевке Донецкой области. Больной мужчина скончался еще 4 апреля, но оккупационная администрация пыталась всячески скрыть этот факт.
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