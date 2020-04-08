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Александра Василенко
журналист
08 апреля 2020, 15:24 10

В Донецкой области коронавирус продолжает "собирать урожай”

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08 апреля 2020, 15:24 10
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8 апреля на территории Донецкой области, которая подконтрольна ВСУ, стало известно о двух новых случаях заражения COVID-19
Фото: Pixabay
8 апреля на территории Донецкой области, которая подконтрольна ВСУ, стало известно о двух новых случаях заражения COVID-19

Об этом RegioNews сообщают со ссылкой на главу Донецкой ОГА Павла Кириленко.

Сейчас известно об 11 инфицированных коронавирусом жителей Донетчины. За последние сутки на больничные койки попали 78-летняя жительница Дружковки и 27-летняя жительница Мирнограда. Их анализы направили в вирусологическую лабораторию Донецкого областного центра профилактики и борьбы со СПИДом в Славянске. Тесты показали положительный результат на наличие коронавируса. После этого пожилую женщину госпитализировали в инфекционную больницу в городе Константиновка.

Напомним, что 6 апреля именно в Дружковке зафиксировали первую смерть от атипичной пневмонии на территории свободной от оккупации Донецкой области. Там болезнь не преодолел 84-летний мужчина.

Несмотря на это, 8 марта стало известно о первом случае выздоровления от коронавируса в регионе. Атипичную пневмонию преодолела жительница Бахмута.

Как писали RegioNews ранее, 8 апреля стало известно о первой смерти от COVID-19 в оккупированной пророссийскими боевиками Амвросеевке Донецкой области. Больной мужчина скончался еще 4 апреля, но оккупационная администрация пыталась всячески скрыть этот факт.


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