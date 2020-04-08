14:31  08 квітня
Шмигаль анонсував подовження карантину, а в ОП - прийдешню найбільшу загрозу
15:56  08 квітня
Фігуранти "плівок" розказали про себе, Єрмаків і заяви в НАБУ
16:33  08 квітня
Венедіктова завела справу на Порошенка за реформу Верховного суду
UA | RU
UA | RU
08 квітня 2020, 15:58 6

У Київській області кількість хворих коронавірусом зросла до 121

Читайте также
на русском языке
08 квітня 2020, 15:58 6
Читайте также на русском языке
8 квітня у Київській області кількість інфікованих вірусною інфекцією COVID-19 збільшилося на 24 нових випадки, таким чином в області 121 хвора особа
Фото: flickr
8 квітня у Київській області кількість інфікованих вірусною інфекцією COVID-19 збільшилося на 24 нових випадки, таким чином в області 121 хвора особа

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації, передає RegioNews.

Найбільше хворих - 33 особи, зафіксовано в Обухівському р-ні (смт Козин – 19, с. Романків – 3, м. Українка – 6, м. Обухів – 5), а також 30 у Києво-Святошинському р-ні (с. Гатне – 5, с. Лісники – 4, м . Вишневе – 3, м. Боярка – 3, с. Софіївська Борщагівка – 5).

8 хворих у Борисполі, 5 – у м. Буча, 9 – у м. Ірпінь, 3 – у м. Фастів, 4 – у Броварському р-ні, 5 – у м. Вишгород, 4 – у м. Біла Церква, 4 – у м. Бровари.

Захворіло також 7 дітей. Одужало – 4 особи, померло – 5, нових випадків за добу немає.

Віковий розподіл хворих виглядає наступним чином:

0-10 років – 5,8 %;
11-20 років – 1,6 %;
21-30 років – 13.2 %;
31-40 років – 19 %;
41-50 років – 27,3 %;
51-60 років – 22,3 %;
61-70 років – 6,6 %;
понад 70 років – 4,2 %.

475 осіб перевіряють на наявність коронавірусу, найбільше у Києво-Святошинському (111) та Обухівському (77) районах. Встановлено медичне спостереження за 1356 контактними особами.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, станом на 8 квітня в Україні зафіксовано 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

За даними МВС, пік епідемії коронавірусу в Україні очікується між 15 і 25 квітня, через що карантин в країні може бути продовжений до 15 травня.


Київська область коронавірус карантин Ірпінь
Черкаси: COVID-позитивні пацієнти у важкому стані
08 квітня 2020, 15:53
Мер Фастова хоче карати порушників карантину викопуванням могил
08 квітня 2020, 15:27
У Донецькій області коронавірус продовжує "збирати урожай”
08 квітня 2020, 15:24
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
08 квітня 2020, 12:41
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
08 квітня 2020, 16:24
Щоб ніхто не дізнався про "плівки": на ТБ запустили "жорстку цензуру" і полетіли голови - Лерос
04 квітня 2020, 16:43
Вірусні війни у Львівській міськраді: Порошенко проти Садового
03 квітня 2020, 12:00
Коронабізнес, або Хто отримає медичний бюджет Рівненщини?
01 квітня 2020, 16:00
Усі "слуги народу" заступилися за Лероса
03 квітня 2020, 09:39
Останні Популярні
Павло Ковтонюк
Петро Олещук
Альона Коханчук
Всі блоги »
Тимошенко проти Порошенка: хто буде хазяйнувати в Сумах
08 квітня 2020, 12:00
Перезавантаження "ЄС": Хто буде представляти інтереси Порошенка на Рівненщині
07 квітня 2020, 16:00
Всі публікації »
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Всі відео »
Косюк Юрій
Куратор Вінницької та Черкаської областей по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Андрій Ставніцер
Куратор Одеської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »