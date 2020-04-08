У Київській області кількість хворих коронавірусом зросла до 121
Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації, передає RegioNews.
Найбільше хворих - 33 особи, зафіксовано в Обухівському р-ні (смт Козин – 19, с. Романків – 3, м. Українка – 6, м. Обухів – 5), а також 30 у Києво-Святошинському р-ні (с. Гатне – 5, с. Лісники – 4, м . Вишневе – 3, м. Боярка – 3, с. Софіївська Борщагівка – 5).
8 хворих у Борисполі, 5 – у м. Буча, 9 – у м. Ірпінь, 3 – у м. Фастів, 4 – у Броварському р-ні, 5 – у м. Вишгород, 4 – у м. Біла Церква, 4 – у м. Бровари.
Захворіло також 7 дітей. Одужало – 4 особи, померло – 5, нових випадків за добу немає.
Віковий розподіл хворих виглядає наступним чином:
0-10 років – 5,8 %;
11-20 років – 1,6 %;
21-30 років – 13.2 %;
31-40 років – 19 %;
41-50 років – 27,3 %;
51-60 років – 22,3 %;
61-70 років – 6,6 %;
понад 70 років – 4,2 %.
475 осіб перевіряють на наявність коронавірусу, найбільше у Києво-Святошинському (111) та Обухівському (77) районах. Встановлено медичне спостереження за 1356 контактними особами.
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Нагадаємо, станом на 8 квітня в Україні зафіксовано 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.
За даними МВС, пік епідемії коронавірусу в Україні очікується між 15 і 25 квітня, через що карантин в країні може бути продовжений до 15 травня.
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