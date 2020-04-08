Черкассы: COVID-позитивные пациенты в тяжелом состоянии

8 апреля стало известно, что в Черкасской инфекционной больнице количество пациентов с коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии, увеличилось

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8 апреля стало известно, что в Черкасской инфекционной больнице количество пациентов с коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии, увеличилось

Об этом сообщил городской председатель Черкасс Анатолий Бондаренко на личной Facebook-странице, передают RegioNews.

"Тяжелых пациентов, к сожалению, стало больше. Пятеро черкасщан с пневмонией на сегодня в тяжелом состоянии, но ни один из них не нуждается пока что в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких”. - отметил городской глава.

Добавил, что в медучреждении областного центра сейчас находится 3 пациента с подозрением на COVID19 и еще 18 с подтвержденным диагнозом - коронавирусная инфекция. Все они имеют осложнение - пневмонию.

В Минздраве Украины сообщили, что в Черкасской области 8 апреля в общем обнаружили 80 инфицированных коронавирусом. В области также зафиксировали один летальный случай. 3 апреля в Умани от COVID-19 скончался 47-летний раввин Моше Голшевский. Члены его семьи также заразились.

Как писали RegioNews ранее, 7 апреля директор департамента охраны здоровья Надежда Гетьман сообщила о том, что из Черкасской инфекционной больницы сбежали два COVID-положительные пациенты. Как выяснили правоохранители, информация действительности не соответствует.



