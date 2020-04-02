Во Львове на 3D-принтере печатают защитные маски для врачей

"Львовская политехника" начала изготавливать на 3D-принтере защитные маски для врачей и переходники для аппаратов искусственной вентиляции легких

Фото: Львовский городской совет

"Львовская политехника" начала изготавливать на 3D-принтере защитные маски для врачей и переходники для аппаратов искусственной вентиляции легких

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.

Львовская мэрия закупит у Tech StartUp School, которая функционирует при НУ "Львовская политехника", защитные экраны многоразового использования для врачей и переходники для аппаратов ИВЛ. Этот инвентарь создается во Львове на 3D-принтере.

"Мы создаем переходники для аппаратов ИВЛ, с помощью которых можно к одному аппарату подключать сразу 2-х пациентов. Единственное условие, чтобы у этих двоих был одинаковый объем легких, то есть можно подключать двух молодых или двух старших людей. Мощности аппарата ИВЛ хватает на 2 человек. Эти переходными активно тестируются в Киеве и давно есть в европейской и американской практике", - рассказала представительница бизнес-инновационного центра при НУ "Львовская политехника" Наталья Иванкова.

Пластиковые каркасы защитных масок также печатаются на 3D-принтере, защитные экраны нарезают лазером, крепят резиновую защелку. Эти маски являются многоразовыми. Они значительно удобнее защитных очков, не оставляют раны на лице.

На изготовление одной маски уходит около 3 часов, переходники для аппаратов искусственной вентиляции легких делают еще быстрее.

Напомним, во Львовской области медики и коммунальщики получат доплаты за работу в условиях карантина. Для всех других работников премии отменяются, в том числе и премирование мэра.

Во Львовской области массово тестировать население на коронавирус. Со следующей недели будут проверять тех, кто недавно вернулся из-за границы или имел контакт с больными коронавирусом.

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