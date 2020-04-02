Как в Сумской области появился коронавирус

COVID-19 завезли приезжие из других стран. Украинцы из других регионов атипичную пневмонию своим соотечественникам не передавали

Фото: Pixabay

COVID-19 завезли приезжие из других стран. Украинцы из других регионов атипичную пневмонию своим соотечественникам не передавали

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Сумскую ОГА.

И.о. директора Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины Владимир Збаражский сообщил, что больше всего уже инфицированных коронавирусом жителей региона приехали из Италии и Испании - 4 человека. Двое заразились в России. Из Чехии и Грузии приехали нездоровыми по одному человеку.

В Кролевецком районе Сумской области за последние сутки ПЦР-тесты подтвердили COVID-19 у 5 людей, прокомментировал ситуацию городской глава Александр Бобровицкий. Четверо - это коллеги мужчины из села Грузское, которого заразили родственники из ОАЭ. Пятая больная - его жена. Инфекцию также обнаружили и у родителей COVID-положительного жителя.

В общем 2 марта в Сумской области известно о 26 больных коронавирусом.

Напомним, в четверг, 2 апреля, в Минздраве сообщили о 804 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев.

Как писали RegioNews ранее, в Конотопе 31 марта зафиксировали вторую смерть человека, который попал в больницу с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19.