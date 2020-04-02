Как в Сумской области появился коронавирус
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Сумскую ОГА.
И.о. директора Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины Владимир Збаражский сообщил, что больше всего уже инфицированных коронавирусом жителей региона приехали из Италии и Испании - 4 человека. Двое заразились в России. Из Чехии и Грузии приехали нездоровыми по одному человеку.
В Кролевецком районе Сумской области за последние сутки ПЦР-тесты подтвердили COVID-19 у 5 людей, прокомментировал ситуацию городской глава Александр Бобровицкий. Четверо - это коллеги мужчины из села Грузское, которого заразили родственники из ОАЭ. Пятая больная - его жена. Инфекцию также обнаружили и у родителей COVID-положительного жителя.
В общем 2 марта в Сумской области известно о 26 больных коронавирусом.
Напомним, в четверг, 2 апреля, в Минздраве сообщили о 804 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев.
Как писали RegioNews ранее, в Конотопе 31 марта зафиксировали вторую смерть человека, который попал в больницу с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19.
- 20:01 02 апреля Украина ожидает на получение транша от МВФ
- 19:40 02 апреля Ситуация на фронте: враг 8 раз обстреливал украинские позиции
- 19:16 02 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 19:10 02 апреля В Украине приняли единый протокол лечения коронавируса
- 18:56 02 апреля Как в Сумской области появился коронавирус
- 18:40 02 апреля За нарушение карантина полиция открыла 35 уголовных производств
- 19:16 02 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:09 31 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 10:00 26 марта Заложники границы и коронавируса: как украинские заробитчане добираются домой
- 10:12 27 марта Жена и.о. министра энергетики работает на Ахметова и получает более миллиона гривен зарплаты
- 20:22 31 марта "Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака
- 17:30 27 марта Мэр Винницы премировал себя и своих заместителей в разгаре "коронавірусного” сбора средств