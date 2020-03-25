Из-за карантина ВНО и вступительная кампания проведут позже - Минобразования

Из-за продления общенационального карантина в стране внешнее независимое оценивание будет перенесено, а сроки проведения вступительной кампании будут изменены

Фото: radiotrek.rv.ua

Из-за продления общенационального карантина в стране внешнее независимое оценивание будет перенесено, а сроки проведения вступительной кампании будут изменены

Как передает RegioNews, об этом заявил заместитель министра образования и науки Егор Стадный.

Как сообщается, все учебные заведения независимо от формы собственности и сферы управления должны продлить карантинные мероприятия до 24 апреля.

"Учитывая ситуацию в мире, такое решение было ожидаемым. Сейчас сроки карантина могут снова измениться в зависимости от эпидемиологической ситуации в Украине. Нынешнее ВНО нужно будет переносить на более поздние даты. Однако оно обязательно произойдет. Это также изменит сроки проведения вступительной кампании. Сейчас мы имеем несколько возможных сценариев развития событий. Надеюсь, что до конца этой недели уже сможем представить их обществу с четким таймингом", - сказал он.

По его словам, также предусматриваются изменения в проведении пробного внешнего независимого оценивания. Подробную информацию об этом обещают обнародовать на сайте Минобразования 26 марта 2020 года.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Читайте также: Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)

Напомним, 25 марта Кабмин продлил карантин и ввел по всей Украине чрезвычайную ситуацию.

Также Кабмин утвердил законопроект об уголовной ответственности за незаконный экспорт товаров противоэпидемического назначения.

По состоянию на утро 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом в 13 областях и Киеве. Минздрав из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.