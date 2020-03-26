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26 березня 2020, 15:00 35

У МОН запевнили, що ЗНО бути і розказали коли

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26 березня 2020, 15:00 35
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Т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій заявила, що зовнішнє незалежне оцінювання в Україні в 2020 році буде проведено і розповіла про варіанти його проведення
Фото: скрін з відео
Т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій заявила, що зовнішнє незалежне оцінювання в Україні в 2020 році буде проведено і розповіла про варіанти його проведення

Як передає RegioNews, про це вона повідомила під час онлайн-брифінгу 26 березня.

"Варіант закінчення навчального року учнями 11-го класу. Якщо ми повертаємось за шкільні парти у травні, то це буде означати, що у травні буде відбуватися пробне ЗНО. А основна сесія ЗНО розпочнеться орієнтовно після 20-х чисел червня. Якщо ж ми не повернемось за шкільні парти у травні, а повернемось у червні, то ми зможемо організувати пробне ЗНО в межах червня місяця до старту основної сесії", - сказала вона.

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Нагадаємо, МОН скасував державну атестація учнів четвертого та дев'ятого класів 2020 року через коронавірус.

Також повідомлялося, що через подовження загальнонаціонального карантину у країні ЗНО буде перенесене, а терміни проведення вступної кампанії будуть змінені.

25 березня Кабмін подовжив карантин і запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію.

Станом на 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу COVID-19, 5 летальних, і одна людина одужала. МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.


школа освіта Міносвіти ЗНО атестація
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