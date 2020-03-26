У МОН запевнили, що ЗНО бути і розказали коли

Т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій заявила, що зовнішнє незалежне оцінювання в Україні в 2020 році буде проведено і розповіла про варіанти його проведення

Фото: скрін з відео

Т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій заявила, що зовнішнє незалежне оцінювання в Україні в 2020 році буде проведено і розповіла про варіанти його проведення

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