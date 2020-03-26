Коронавирус в Украине: количество случаев достигло 156
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на данные Центра общественного здоровья Украины.
"По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 156 случаев COVID-19", - говорится в сообщении.
В частности случаи коронавируса выявлены:
Винницкая обл. - 1 случай;
Волынская обл. - 2 случая;
Днепропетровская обл. - 2 случая;
Донецкая обл. - 1 случай;
Запорожская обл. - 7 случаев;
Житомирская обл. - 2 (1 летальный) случаи;
Ивано-Франковская обл. - 16 (2 летальных) случаев;
м. Киев - 34 случая;
Киевская обл. - 24 случая;
Львовская обл. - 2 случая;
Луганская обл. - 1;
Одесская обл. - 4;
Тернопольская обл. - 15 случаев (1 летальный;
Херсонская обл. - 1 случай;
Черновицкая обл. - 42 (1 летальный) случая;
Черкасская обл. - 2 случая.
Также всего зафиксировано 5 летальных случаев от COVID-19 в Украине, один человек выздоровел.
Как отмечается, в общем вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 1000 образцов, кроме того образцы исследуют и областные лабцентры. Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц.
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Напомним, по состоянию на 25 марта в Украине было 145 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19, 5 летальных случаев, один человек выздоровел.
Минздрав из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.
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