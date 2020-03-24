Житомирская область получила медицинские средства из Китая

Во вторник, 24 марта в Житомирскую область поступила первая партия медицинских средств из Китая

Фото: facebook

Во вторник, 24 марта в Житомирскую область поступила первая партия медицинских средств из Китая

Об этом в Facebook сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает RegioNews.

"Мы получили первую партию медицинских средств из Китая, которая крайне необходима для пополнения запасов в больницах Житомирщины", - сказал он.

Сообщается, что область получила более 1750 тест-систем для ПЦР-анализа, часть из которых будет передана в областной лабораторный центр, а также 5000 экспресс-тестов по выявлению заболевания в первые дни.

Также по словам Бунечко, поступило 500 биокостюмив, 75 из которых получит Главное управление Нацполиции, 6000 масок для больничных учреждений и правоохранительных органов, и 500 костюмов, из которых 75 штук будут отправлены Национальной полиции.

"Кроме того, мы получили более сотни антисептических средств, которые будут предоставляться в случае необходимости медицинским учреждениям", - отметил председатель Житомирской ОГА.

По его словам, резервы всех наименований будут храниться на базе специального медицинского снабжения в Житомире.

Бунечко призвал средние и крупные предприятия присоединиться к сбору потребностей районным больницам.

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Ранее сообщалось, что медицинскую помощь из Китая получили Тернопольская, Ровенская и Волынская области.