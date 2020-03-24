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24 березня 2020, 12:25 8

Житомирська область отримала медичні засоби з Китаю

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24 березня 2020, 12:25 8
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У вівторок, 24 березня в Житомирську область надійшла перша партія медичних засобів з Китаю
Фото: facebook
У вівторок, 24 березня в Житомирську область надійшла перша партія медичних засобів з Китаю

Про це у Facebook повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, передає RegioNews.

"Ми отримали першу партію медичних засобів з Китаю, яка вкрай необхідна для поповнення запасів у лікарнях Житомирщини", - сказав він.

Повідомляється, що область отримала понад 1750 тест-системи для ПЛР-аналізу, частина з яких буде передана до обласного лабораторного центру, а також 5000 експрес-тестів по виявленню захворювання в перші дні.

Також за словами Бунечка, надійшло 500 біокостюмів, 75 з яких отримає Головне управління Нацполіції, 6000 масок для лікарняних закладів та правоохоронців, і 500 костюмів, з котрих 75 штук буде відправлено Національній поліції.

"Окрім того, ми отримали більше сотні антисептичних засобів, що надаватимуться у разі потреби медичним закладам", - зазначив голова Житомирської ОДА.

За його словами, резерви усіх найменувань зберігатимуться на базі спеціального медичного постачання в Житомирі.

Бунечко закликав середні та великі підприємства долучитися до збору потреб районним лікарням.

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Раніше повідомлялося, що медичну допомогу із Китаю отримали Тернопільська, Рівненська та Волинська області.


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