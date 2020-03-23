Кабмин планирует упростить получение пенсий во время карантина

В ходе внеочередного заседания правительства Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил подготовить проекты решений для упрощения доступа к получению пенсий

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В ходе внеочередного заседания правительства Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил подготовить проекты решений для упрощения доступа к получению пенсий

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

"Распространение коронавируса отразилось на нашей повседневной жизни. Мы работаем над тем, чтобы сладить эти неудобства. Раздал сегодня на внеочередном заседании ряд поручений", - сообщил Шмыгаль.

Премьер-министр поручил разработать механизм для частных потребителей о запрете отключения электроэнергии и начисления пени за задолженность.

Также Шмыгаль рассказал о поручении ввести ограничение пребывания не более 2-х человек в комнатах отелей и хостелов на время карантина, а Министерству здравоохранения - создать реестр студентов-медиков и медиков-резервистов, находящихся в отставке.

"Мы должны понимать возможности нашей медицинской системы для того, чтобы оперативно реагировать и прогнозировать имеющиеся ресурсы для борьбы с распространением болезни", - добавил он.

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Напомним, в понедельник, 23 марта в ходе внеочередного заседания Кабинета министров было принято решение о введении чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях.

Согласно решению Кабинета министров, с 24 марта в Украине все аэропорты прекращают работу, эвакуационные чартерные рейсы из других стран будет принимать только аэропорт "Борисполь".

ГП "Укрспирт" временно приостановило отгрузку спирта на экспорт из-за повышенного спроса на медицинский спирт в Украине из-за распространения вируса COVID-19.