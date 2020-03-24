Магазины "АТБ" ввели "час покупок" только для пенсионеров

С 24 марта в сети магазинов "АТБ" в промежутке времени с 09:00 до 10:00 смогут совершать покупки исключительно пенсионеры

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С 24 марта в сети магазинов "АТБ" в промежутке времени с 09:00 до 10:00 смогут совершать покупки исключительно пенсионеры

Как передает RegioNews, об этом сообщил генеральный директор сети Борис Марков на своей странице в Facebook. "Ежедневно, в период действия общенационального карантина, с 9:00 до 10:00 утра, магазины сети АТБ ждут пожилых людей для осуществления безопасных покупок", - написал он. При этом он призвал остальных покупателей отнестись с пониманием к такому регламенту и выбрать для себя другое время для посещения магазинов. Напомним, с 18 марта сеть магазинов "АТБ" ввела ограничения на продажу товаров в одни руки с целью обеспечения возможности населения приобрести все необходимые товары. В свою очередь большие супермаркеты сократили время своей работы, чтобы сотрудники могли добраться на работу и домой.

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