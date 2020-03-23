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В Киеве количество зараженных коронавирусом возросло до 28
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23 марта 2020, 18:01 41

В Киеве количество зараженных коронавирусом возросло до 28

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23 марта 2020, 18:01 41
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В течение дня 23 марта в Киеве обнаружили четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией
Фото: flickr
В течение дня 23 марта в Киеве обнаружили четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией

Об этом в Telegram рассказал мэр города Виталий Кличко, передает RegioNews.

Кличко сообщил, что Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины подтвердил еще четыре случая заболевания.

"То есть, количество киевлян, больных COVID-19 выросло в столице до 28 человек", - сказал Кличко.

Коронавирус обнаружили в 17-летней девушки, которая вернулась с учебы в Лондоне, 53-летней женщины, которая контактировала с больным в Киевской области, женщины в возрасте 28 лет, которая вернулась из Австрии, и в 21-летнего парня, который контактировал с больным родственником.

Кличко также отметил, что двое пациентов находятся в Александровской больнице, еще двое - на самоизоляции дома под контролем врачей.

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Напомним, в понедельник, 23 марта в ходе внеочередного заседания Кабинета министров было принято решение о введении чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях.

Согласно решению Кабинета министров, с 24 марта в Украине все аэропорты прекращают работу, эвакуационные чартерные рейсы из других стран будет принимать только аэропорт "Борисполь".

ГП "Укрспирт" временно приостановило отгрузку спирта на экспорт из-за повышенного спроса на медицинский спирт в Украине из-за распространения вируса COVID-19.


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