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20 марта 2020, 10:03 10

Украина остановила экспорт спирта

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20 марта 2020, 10:03 10
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ГП "Укрспирт" временно приостановило отгрузку спирта на экспорт из-за повышенного спроса на медицинский спирт в Украине из-за распространения вируса COVID-19
Фото: ukrspirt.com
ГП "Укрспирт" временно приостановило отгрузку спирта на экспорт из-за повышенного спроса на медицинский спирт в Украине из-за распространения вируса COVID-19

Как передает RegioNews, ссылаясь на пресс-службу предприятия, об этом сообщил и.о. директора предприятия Сергей Блескун.

"Мы приняли государственную позицию - в первую очередь, позаботиться об украинцах. Из-за пандемии коронавируса мы наблюдаем повышенный спрос на медицинский спирт не только внутри страны, но и извне. Поэтому мы решили приостановить экспорт спирта. Сначала нужно полностью обеспечить рынок Украины", - сказал он.

По его словам, экспорт будет возобновлен после того, как "Укрспирт" полностью обеспечит внутренний рынок Украины.

О дате начала отгрузок сообщат дополнительно.

Напомним, 18 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин будет готовиться к экономическому кризису в Украине, который станет следствием мирового кризиса из-за эпидемии коронавируса.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявлял, что основные последствия воздействия коронавируса на экономику будут заметны через 3 - 6 месяцев.


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