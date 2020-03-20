Украина остановила экспорт спирта
Как передает RegioNews, ссылаясь на пресс-службу предприятия, об этом сообщил и.о. директора предприятия Сергей Блескун.
"Мы приняли государственную позицию - в первую очередь, позаботиться об украинцах. Из-за пандемии коронавируса мы наблюдаем повышенный спрос на медицинский спирт не только внутри страны, но и извне. Поэтому мы решили приостановить экспорт спирта. Сначала нужно полностью обеспечить рынок Украины", - сказал он.
По его словам, экспорт будет возобновлен после того, как "Укрспирт" полностью обеспечит внутренний рынок Украины.
О дате начала отгрузок сообщат дополнительно.
Напомним, 18 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин будет готовиться к экономическому кризису в Украине, который станет следствием мирового кризиса из-за эпидемии коронавируса.
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявлял, что основные последствия воздействия коронавируса на экономику будут заметны через 3 - 6 месяцев.
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