В Києві кількість заражених коронавірусом зросла до 28

Упродовж дня 23 березня в Києві виявили чотири випадки захворювання коронавірусною інфекцією

Фото: flickr

Упродовж дня 23 березня в Києві виявили чотири випадки захворювання коронавірусною інфекцією

Про це в Telegram розповів мер міста Віталій Кличко, передає RegioNews.

Кличко повідомив, що Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України підтвердив ще чотири випадки захворювання.

"Тобто, кількість киян, хворих COVID-19, зросла в столиці до 28 осіб", - сказав Кличко.

Коронавірус виявили в 17-річної дівчини, яка повернулася з навчання в Лондоні, 53-річної жінки, яка контактувала з хворим в Київській області, жінки у віці 28 років, що повернулася з Австрії, та у 21-річного юнака, який контактував з хворим родичем.

Кличко також зазначив, що двоє пацієнтів перебувають в Олександрівській лікарні, ще двоє - на самоізоляції вдома під контролем лікарів.

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Нагадаємо, в понеділок, 23 березня в ході позачергового засідання Кабінету міністрів було прийняте рішення про запровадження надзвичайної ситуації в Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях.

Згідно рішення Кабінету міністрів, з 24 березня в Україні всі аеропорти припиняють роботу, евакуаційні чартерні рейси з інших країн буде приймати лише аеропорт "Бориспіль".

ДП "Укрспирт" тимчасово призупинило відвантаження спирту на експорт через підвищений попит на медичний спирт в Україні через поширення вірусу COVID-19.