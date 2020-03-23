16:59  23 марта
Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию еще в трех областях
19:19  23 марта
При въезде в Украину введут обязательное тестирование на COVID-19
18:01  23 марта
В Киеве количество зараженных коронавирусом возросло до 28
UA | RU
UA | RU
23 марта 2020, 17:45 16

Заболевший коронавирусом чиновник Харьковского облсовета успел побывать на работе

Читайте також
українською мовою
23 марта 2020, 17:45 16
Читайте також українською мовою
У заместителя главы Харьковского облсовета Владимира Скоробагача диагностировали коронавирус
Фото: SQ
У заместителя главы Харьковского облсовета Владимира Скоробагача диагностировали коронавирус

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на SQ.

Пресс-секретарь политика Виктория Петрухина сообщила изданию, что сейчас с диагнозом "пневмония" Скоробагач находится на стационарном лечении в больнице в Киеве.

По словам Петрухиной, после возвращения из Европы Скоробагач был в Харькове: в течение недели 10-13 марта он ходил на работу в облсовет.

Напомним, в Киеве госпитализирована супруга Скоробагача Виктория. У нее тоже диагностирован коронавирус. В начале марта пара была в Европе.

Также сообщалось, что в Украине все аэропорты прекращают работу.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).


коронавирус карантин Харьков
В Украине все аэропорты прекращают работу
23 марта 2020, 17:31
На Буковине создали карту приезжих из-за рубежа
23 марта 2020, 17:13
Николаевский игровой клуб, где в карантин продавали муку и соль, принадлежит соратнику Шария
23 марта 2020, 17:12
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
23 марта 2020, 18:45
"Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
20 марта 2020, 12:00
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
19 марта 2020, 19:10
Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
21 марта 2020, 10:14
Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ
18 марта 2020, 13:00
Последние Популярные
Андрей Смолий
Геннадий Москаль
Ульяна Супрун
Все блоги »
"Удобная" эпидемия: как проводят госзакупки в Житомире
23 марта 2020, 12:00
Коронавирус в Европе: репортаж из Мадрида
22 марта 2020, 12:00
Все публикации »
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко рассказывает о важности самоизоляции
20 марта 2020, 11:00
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Все видео »
Грищенко Роман
Глава Сумской областной государственной администрации
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Все досье »