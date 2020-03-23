Заболевший коронавирусом чиновник Харьковского облсовета успел побывать на работе

У заместителя главы Харьковского облсовета Владимира Скоробагача диагностировали коронавирус

Фото: SQ

У заместителя главы Харьковского облсовета Владимира Скоробагача диагностировали коронавирус

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на SQ.

Пресс-секретарь политика Виктория Петрухина сообщила изданию, что сейчас с диагнозом "пневмония" Скоробагач находится на стационарном лечении в больнице в Киеве.

По словам Петрухиной, после возвращения из Европы Скоробагач был в Харькове: в течение недели 10-13 марта он ходил на работу в облсовет.

Напомним, в Киеве госпитализирована супруга Скоробагача Виктория. У нее тоже диагностирован коронавирус. В начале марта пара была в Европе.

Также сообщалось, что в Украине все аэропорты прекращают работу.

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