Львов: больная на COVID-19 женщина вернулась из Австрии
Об этом сообщает RegioNews с посиланням на Львовский городской совет.
"Имеем подтвержденный второй факт заболевания на коронавирусную инфекцию. Женщина 8 марта вернусь из Австрии и все это время находилась на домашний обсервации. Самочувствие ее ухудшилось, она обратилась в инфекционную больницу. Обострений у женщины не было, поэтому ее отправили на самоизоляцию. Вчера результаты подтвердили коронавирус", - сообщила руководитель городского штаба по принятию оперативных решений в условиях угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Галина Сличная.
Состояние больной удовлетворительное, она чувствует себя нормально. Она находится на обсервации, контактировала с мужем и двумя детьми.
За все время карантина обратилось 104 человека. Из них 61 человек сейчас в больнице, 32 — на самоизоляции, 11 человек уже выписали.
Напомним, во Львове у двух человек подтверждено COVID-19. Один из госпитализированных — врач, он уже почти выздоровел.
Во Львовской области более 300 млн гривен мобилизовали на противодействие COVID-19. Это средства из местных бюджетов, бизнеса и других источников.
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