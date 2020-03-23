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23 марта 2020, 12:09 8

Россия отменила запрет на въезд жителям "Л/ДНР"

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23 марта 2020, 12:09 8
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Правительство России 23 марта отменило запрет на въезд в РФ жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, введенный ранее из-за угрозы распространения коронавируса
Фото: pixabay.com
Правительство России 23 марта отменило запрет на въезд в РФ жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, введенный ранее из-за угрозы распространения коронавируса

Как сообщает RegioNews, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

"Руководствуясь принципами гуманности, положения пункта 1 настоящего распоряжения не применять в отношении граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", - говорится в тексте документа.

Также заявлено, что в документе на въезд в РФ, удостоверяющем личность, должна быть отметка о регистрации по месту жительства на территории так называемых "ЛДНР".

Роспотребнадзор и его территориальные органы должны обеспечить санитарно-карантинный контроль при въезде на территорию РФ жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Напомним, с 18 марта ранее въезд на территорию РФ был разрешен только жителям "ЛДНР", имеющим российское гражданство, жителям "ЛНР", направляющимся в РФ для оформления гражданства РФ, членам "официальных" делегаций, лицам, постоянно проживающим на территории РФ при наличии вида на жительство, лицам, пересекающим границу в связи со смертью близкого родственника при наличии документов, подтверждающих факт смерти и родства, а также водителям грузовых транспортных средств международного автомобильного сообщения (ТIR).

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