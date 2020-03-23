Россия отменила запрет на въезд жителям "Л/ДНР"
Как сообщает RegioNews, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации РФ.
"Руководствуясь принципами гуманности, положения пункта 1 настоящего распоряжения не применять в отношении граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", - говорится в тексте документа.
Также заявлено, что в документе на въезд в РФ, удостоверяющем личность, должна быть отметка о регистрации по месту жительства на территории так называемых "ЛДНР".
Роспотребнадзор и его территориальные органы должны обеспечить санитарно-карантинный контроль при въезде на территорию РФ жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Напомним, с 18 марта ранее въезд на территорию РФ был разрешен только жителям "ЛДНР", имеющим российское гражданство, жителям "ЛНР", направляющимся в РФ для оформления гражданства РФ, членам "официальных" делегаций, лицам, постоянно проживающим на территории РФ при наличии вида на жительство, лицам, пересекающим границу в связи со смертью близкого родственника при наличии документов, подтверждающих факт смерти и родства, а также водителям грузовых транспортных средств международного автомобильного сообщения (ТIR).
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