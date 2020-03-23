В Києві за добу зафіксовано ще 14 випадків коронавірусу - Кличко
Про це в ході брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.
"Кількість хворих коронавірусом у столиці, на жаль, збільшується. За минулу добу Київ отримав ще 14 лабораторно підтверджених випадків захворювання. Таким чином, у столиці вже 24 хворих коронавірусом", - сказав Кличко.
Він зазначив, що вісім випадків - це жінки у віці від 25 до 49 років і шість чоловіків від 23 до 56 років.
22 випадки захворювання - це кияни, які повернулися з Європи - Франції, Іспанії, Німеччини.
Два випадки - це зараження від хворих з Житомирської області та Києва.
13 з 24 хворих перебувають в лікарнях, 11 на самоізоляції під контролем лікарів.
За словами мера Києва, ці дані влада Києва отримала від Київського міського лабораторного центру МОЗ України.
Він також додав, що за допомогою експрес-тестів протестовано 594 киян, 22 зразки направлено в лабораторію.
За словами Кличка, з 23 березня громадський транспорт Києва працює тільки для перевезення на роботу працівників критичної інфраструктури: медиків, рятувальників, правоохоронців, співробітників продуктових магазинів, аптек, стратегічних підприємств.
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Нагадаємо, 20 березня військовий вантажний літак Іл-76 вилитів до Китаю за медичним вантажем, необхідним для боротьби з коронавірусом COVID-19.
Департамент транспортної інфраструктури КМДА за заявками підприємств та установ видав 127 тисяч спеціальних квитків для проїзду у громадському транспорті Києва.
Станом на 22 березня в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
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