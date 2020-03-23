В Украину из Китая прибыл самолет с экспресс-тестами на коронавирус

Самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт "Борисполь" из китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции

Фото: president.gov.ua

Самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт "Борисполь" из китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции

Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

В частности, военный борт привез в Украину два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тысяч тестов для экспресс-диагностики.

"Кроме того, доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением COVID-19", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что медицинские средства, в частности тесты для ПЦР, уже 23 марта будут переданы в лабораторию в каждый регион Украины.

Экспресс-тесты, а также медицинские маски будут направляться для первоочередных нужд медиков, военнослужащих, сотрудников полиции, Госпогранслужбы и других.

"Быстрые тесты будут использоваться бригадами экстренной помощи для проверки людей, у которых выявлена повышенная температура и есть подозрение на коронавирусную болезнь. В случае положительного результата экспресс-теста врачи должны взять дополнительный образец для подтверждения в лаборатории с помощью ПЦР-теста", - пояснили в Офисе.

Как отмечается, это лишь первая партия медицинского груза из Китая. На этой неделе запланировано еще несколько рейсов.

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Напомним, 20 марта, военный грузовой самолет Ил-76 вылетел в Китай за медицинским грузом, необходимым для борьбы с коронавирусом COVID-19.

По состоянию на 22 марта в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19.