Во Львове зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

В пятницу, 20 марта во Львове подтвердили наличие коронавирусной инфекции у местного жителя

Фото: flickr

В пятницу, 20 марта во Львове подтвердили наличие коронавирусной инфекции у местного жителя

Об этом в Facebook сообщил мэр города Андрей Садовый, передает RegioNews.

Отмечается, что инфицирован мужчина 1950 года, он 13 марта вернулся из Германии.

"Информация от главного врача инфекционной больницы. Положительный результат подтвердили две частные лаборатории во Львове и Киеве. Материалы отправлены в Центр общественного здоровья Украины", - сообщил он.

Садовый сообщил, что больного госпитализируют в инфекционной больнице. Информация передана правоохранительным органам для дальнейшего реагирования.

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Напомним, по состоянию на 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.

В случае увеличения количества зараженных коронавирусной инфекцией власти Киева могут запретить передвижение общественным транспортом в столице.

19 марта в Житомире обнаружили первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции.

Минздрав Украины имеет четыре сценария реагирования на распространение коронавируса.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля.