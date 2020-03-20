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20 марта 2020, 16:44 4

Врачи черновицкой скорой просят помочь средствами защиты и антисептиками

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20 марта 2020, 16:44 4
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Медики Черновицкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, выезжающих на вызовы к пациентам с подозрением на COVID-19 просят срочно помочь со средствами защиты, которых катастрофически не хватает
Медики Черновицкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, выезжающих на вызовы к пациентам с подозрением на COVID-19 просят срочно помочь со средствами защиты, которых катастрофически не хватает

Об этом медики пишут на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

Три таких бригады скорой работают в Черновцах, одна - на КПП "Порубное" и по одному - в каждом районе области. Пока у них есть средства индивидуальной защиты, но они заканчиваются. А приобрести новую партию - негде.

"Государство обеспечило нас хирургическими масками (10 тысяч) марлевыми масками (20 тысяч), аппаратами ИВЛ (2 штуки), пульсоксиметрами (5 штук), ручными дыхательными аппаратами (6 штук), насосами для инфузий (4 штуки). В начале карантина нам удалось приобрести 300 противоэпидемических комплектов, но на сегодняшний день они уже заканчиваются. Один вызов - это три комплекта (если это врачебная бригада) и два (если фельдшерская), - рассказал в комментарии местном ИА АСС Владимир Еленев, директор Черновицкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. - Следует понимать, что костюмы бригада одевает не только на выезд к пациентам с подозрением на коронавирус, но и с подозрением на пневмонии и тому подобное. Мы не можем рисковать нашими медиками! Иначе, если будет подтверждено, что бригада была в контакте с больным без защиты, ее придется отправить на карантин на 14 дней. А работать и так никому".

"Сейчас приходится искать по всей Украине отдельно костюмы, респираторы, бахилы, защитные экраны и тому подобное. И таким образом компоновать наборы, - продолжает Владимир Еленев. - Поэтому через соцсети мы обратились к украинцам за помощью: возможно, у кого-то есть возможность приобрести средства защиты и передать нам".

Так, медикам экстренной медицинской помощи нужны:

1. Средства индивидуальной защиты: - защитные изоляционные костюмы - Очки - Маски - Респираторы - Бахилы - Перчатки (удлиненные)

2. Антисептики для обработки рук

3. Пульверизаторы (вместимостью 3 л)

Ощадбанк: Расчетный счет: UA223563340000026000301156554

ЕГРПОУ: 43343797
Контактные телефоны: 103, +380673732644, +380673731933

Заклик про допомогу ! ОКНП Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф звертається до...

Опубліковано ОКУ "Чернівецький обласний центр ЕМД та МК" Пʼятниця, 20 березня 2020 р.


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