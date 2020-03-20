Полетіли голови: на Харківщині з районних лікарень планували забрати апарати ШВЛ

У райони і міста області надійшов лист-розпорядження Департаменту охорони здоров'я ХОДА з вимогою передати апарати штучної вентиляції легенів у дві інфекційні лікарні Харкова

У райони і міста області надійшов лист-розпорядження Департаменту охорони здоров'я ХОДА з вимогою передати апарати штучної вентиляції легенів у дві інфекційні лікарні Харкова

Відповідний документ за підписом директора Департаменту охорони здоров'я Харківської облдержадміністрації Вадима Іваннікова опублікувало видання Depo. Харків, передає RegioNews.

Зокрема, згідно з першим листом, для організації надання медичної допомоги особам, хворим COVID-19, департаментом прийнято рішення про термінове тимчасове переміщення апаратів ШВЛ і кисневих концентраторів в Обласну клінічну інфекційну лікарню та Обласну дитячу інфекційну лікарню.

У другому листі департамент пропонує направляти хворих з деяких районів в опорні заклади охорони здоров'я, а керівникам цих закладів пропонується забезпечити жителів районів всебічної медичної допомогою.

Інформацію про отримання таких листів підтвердив голова Шевченківської райдержадміністрації Харківської області Валерій Приходько.

"У нас два апарати штучної вентиляції легенів. Наскільки я пам'ятаю, один 1981 року, другий – 2009 року. Це ті, які працюють, інші не працюють. Згідно з рішенням обласної комісії з надзвичайних ситуацій, відповідно, і ми прийняли рішення, що голови адміністрацій повинні забезпечити на місцях повністю всі заходи, пов'язані з профілактикою пандемії і так далі. Ми все це забезпечуємо. Але буквально вчора на центральну лікарню приходить лист Іваннікова без підпису, пропонуємо вам передати ці апарати в інфекційну лікарню Харкова", – сказав Приходько.

Він підкреслив, що апарати штучної вентиляції легень можуть бути необхідні в будь-який час і мешканцям Шевченківського району Харківської області.

"У нас сьогодні близько 70 чоловік, які під ургентною допомогою. Тобто це не планові операції. Один з гангреною лежить, багато онкохворих. От якщо погано стане, а вони нам рекомендують їхати або в Куп'янськ, або у Чугуїв. Ми, звісно, відмовилися. Я особисто зателефонував Погасяну, першому заступнику (голови ОДА – ред.). Увечері був від нього дзвінок. Він сказав, що все одно ми будемо у вас їх забирати. На що я відповів, що, по-перше, це майно громади, і тільки депутати приймають рішення. По-друге, я вважаю це не раціональним і невірним на даному етапі", - зазначив голова РДА.

Інформацію щодо листів підтвердив і Лозівський міський голова Сергій Зеленський.

"У мене лежить доповідна, що у разі потреби необхідно буде передавати такі апарати. Ми нікуди не телефонували, як нам було рекомендовано... І навіть якщо буде таке розпорядження письмово, я не дам дозволу вивозити з ОТГ ці апарати, вкрай необхідні для населення Лозівщини та прилеглих районів", - сказав Зеленський.

Пізніше стало відомо, що директор Департаменту охорони здоров'я ХОДА Вадим Іванніков звільнений через скандал з апаратами ШВЛ.

Раніше повідомлялося, що Кернес попросив прем'єр-міністра відновити роботу метро в Харкові.

Раніше повідомлялося, що Кернес і Ко розкритикували губернатора Харківщини і заявили, що будуть боротися з коронавірусом самі.

Нагадаємо, що у Харкові на самоізоляцію пішли 22 людини.

Крім того, мер Геннадій Кернес на сесії 18 березня пожартував на тему коронавіруса в Італії.

Варто нагадати, що в Харкові у зв'язку з карантином зупинилася робота метрополітену, а також обмежено рух громадського транспорту. Зазначимо, що спочатку Кернес був проти закриття метро.

Раніше Кернесу довелося скоритися і закрити школи і садки на карантин.

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