В Киеве могут продлить карантин после 3 апреля - КГГА
Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает RegioNews.
По его словам, это зависит от того, насколько сознательно киевляне будут относиться к ограничительным мерам в связи с распространением коронавирусной инфекции.
"Если сегодня придерживаться установленных правил - сидеть дома, выходить только за продуктами и при этом держать дистанцию от людей - тогда это будет один сценарий. Тогда это может завершиться в начале апреля", - сказал Поворозник.
Он отметил, что если люди будут безответственно относиться, например, отпускать детей в компьютерный клуб - то ситуация будет совсем другая.
"И в таком случае прогнозировать, когда закончатся ограничительные меры, сложно", - сообщил чиновник.
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Напомним, 18 марта из-за распространения коронавирусной инфекции в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации.
20 марта в Киевской городской государственной администрации приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве.
Кабмин Украины ожидает на решение городских властей Киева о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.
По состоянию на 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.
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