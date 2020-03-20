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20 марта 2020, 12:30 3

В Киеве могут продлить карантин после 3 апреля - КГГА

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20 марта 2020, 12:30 3
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Городские власти Киева могут продолжить карантинные мероприятия в столице после 3 апреля
Фото: Pavlo Gonchar
Городские власти Киева могут продолжить карантинные мероприятия в столице после 3 апреля

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает RegioNews.

По его словам, это зависит от того, насколько сознательно киевляне будут относиться к ограничительным мерам в связи с распространением коронавирусной инфекции.

"Если сегодня придерживаться установленных правил - сидеть дома, выходить только за продуктами и при этом держать дистанцию ​​от людей - тогда это будет один сценарий. Тогда это может завершиться в начале апреля", - сказал Поворозник.

Он отметил, что если люди будут безответственно относиться, например, отпускать детей в компьютерный клуб - то ситуация будет совсем другая.

"И в таком случае прогнозировать, когда закончатся ограничительные меры, сложно", - сообщил чиновник.

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Напомним, 18 марта из-за распространения коронавирусной инфекции в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации.

20 марта в Киевской городской государственной администрации приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве.

Кабмин Украины ожидает на решение городских властей Киева о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.

По состоянию на 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.


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