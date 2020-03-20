Коронавирус в Украине: за сутки 56 подозрений

В течение 19 марта в Центр общественного здоровья поступило 56 подозрений на COVID-19

Фото: galychyna.if.ua

В течение 19 марта в Центр общественного здоровья поступило 56 подозрений на COVID-19

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Как отмечается, всего с начала 2020 года поступило 316 сообщений о подозрении на COVID-19.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома, самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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Напомним, по состоянию на 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.

Минздрав Украины имеет четыре сценария реагирования на распространение коронавируса.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрыла пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

С 17 марта "Укрзализныця" прекратила международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.