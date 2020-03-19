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19 марта 2020, 16:11 3

Стало известно, сколько человек находится в изоляции на Полтавщине

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19 марта 2020, 16:11 3
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291 человек с подозрением на коронавірусну инфекцию находится в самоизоляции в Полтавской области
Фото: Pixabay
291 человек с подозрением на коронавірусну инфекцию находится в самоизоляции в Полтавской области

Об этом во время брифинга сообщил председатель Полтавской ОГА Олег Синєгубов, сообщают RegioNews со ссылкой на местные СМИ.

"На Полтавщине ни одного случая не выявлено. Сейчас в Украину возвращается немало граждан из-за рубежа. Наша с вами задача следить за тем, чтобы все кому нужно, находились в самоизоляции. В настоящее время на Полтавщине на самоизоляции находится 291 человек”, – сказал председатель ОГА.

Синєгубов добавил, что на Полтавщине сейчас есть 17 инфекционных отделений на 427 койко-мест. Готовы принять больных и 13 пунктов обсервации.

Как информировали RegioNews раньше, Полтава должен мгновенно закрыть в'въезд и выезд в случае появления хотя бы одного подтвержденного случая коронавирус на территории Полтавской области.


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