Стало известно, сколько человек находится в изоляции на Полтавщине
291 человек с подозрением на коронавірусну инфекцию находится в самоизоляции в Полтавской области
291 человек с подозрением на коронавірусну инфекцию находится в самоизоляции в Полтавской области
Об этом во время брифинга сообщил председатель Полтавской ОГА Олег Синєгубов, сообщают RegioNews со ссылкой на местные СМИ.
"На Полтавщине ни одного случая не выявлено. Сейчас в Украину возвращается немало граждан из-за рубежа. Наша с вами задача следить за тем, чтобы все кому нужно, находились в самоизоляции. В настоящее время на Полтавщине на самоизоляции находится 291 человек”, – сказал председатель ОГА.
Синєгубов добавил, что на Полтавщине сейчас есть 17 инфекционных отделений на 427 койко-мест. Готовы принять больных и 13 пунктов обсервации.
Как информировали RegioNews раньше, Полтава должен мгновенно закрыть в'въезд и выезд в случае появления хотя бы одного подтвержденного случая коронавирус на территории Полтавской области.
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