В Киевской области директора подрядчика будут судить за убытки в 2 млн грн

Фото: Киевская областная прокуратура

На Киевщине будут судить директора частного предприятия, обвиняемого в присвоении более 2,09 млн грн бюджетных средств во время капитального ремонта местной дороги

Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре, передает RegioNews .

Обвинительный акт в отношении руководителя компании направили в суд.

По данным следствия, в мае 2021 года Департамент регионального развития Киевской облгосадминистрации заключил с частным предприятием договор на капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения. Общая стоимость работ составила 54 млн. грн.

Следователи установили, что директор подрядной компании, используя служебное положение, вносил в акты приемки выполненных строительных работ за сентябрь, октябрь и декабрь 2021 ложные сведения. В частности, речь шла о фактически не осуществлявшихся расходах на приобретение материалов и их хранения.

Эти документы подрядчик передавал заказчику для оплаты. На их основании компания получила бюджетные денежные средства.

По выводам судебной экономической экспертизы и материалам уголовного производства, такими действиями Департамента регионального развития Киевской ОГА нанесли ущерб более чем на 2,09 млн грн.

Действия директора квалифицировали по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, а также по ч. 1 ст. 366 УК Украины - служебный подлог.

В случае доказательства вины обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в Киевской области троим людям сообщили о подозрении в незаконной добыче полезного ископаемого местного значения — сапропеля.