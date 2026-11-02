Что будет с курсом валют и ценами на топливо в ноябре

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Эксперт объяснил, будет ли изменяться валютная ситуация в Украине в ноябре. При этом военные риски и дальше будут влиять на динамику курса

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой поделился своим прогнозом. По его мнению, в ближайшее время доллар будет держаться 44,85-45,7 гривны, тогда как для евро диапазон в 50-52 гривны.

Основными угрозами он назвал российские обстрелы энергетических и других инфраструктурных объектов, повреждение производственных мощностей и логистических комплексов.

"Внешний фон потребует от регулятора быстрых и эффективных действий… Следовательно, можно предположить, что объем валютных интервенций составит около 1 – 1,2 миллиарда долларов в неделю. То есть Нацбанк и дальше будет применять механизм "управляемой гибкости", отсекая предпосылки для курсовой лихорадки", - говорит эксперт.

Напомним, осенью инфляция в Украине продолжала расти. Это повлияло на стоимость товаров и услуг.